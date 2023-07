Elena Santarelli, niente programma in Rai per lei: “Fuori all’ultimo, l’ha presa malissimo”/ Al suo posto…

Elena Santarelli fuori dalla Rai all’ultimo minuto: “Grande delusione per lei”, l’indiscrezione

Elena Santarelli ha visto sfumare il ritorno in tv all’ultima curva. La conduttrice e modella di Latina, come riportato da Alberto Dandolo sull’ultimo numero del settimanale Oggi, avrebbe perso un’occasione importante. Ecco quanto scrive il giornalista: “Delusione per Elena Santarelli. La showgirl di Latina avrebbe dovuto sbarcare nel pomeriggio di Rai2”.

Per lei era pronto un nuovo programma sulla tv di Stato dedicato ad pubblico giovane e doveva andare in onda su Rai2. Il giornalista spiega: “L’ipotesi è sfumata a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti Rai e quello spazio è andato, con un altro titolo, a Ema Stokholma”. Alberto Dandolo inoltre afferma che: “La conduttrice l’ha presa malissimo”.

Elena Santarelli fuori, Caterina Balivo torna su Rai 1

Un ritorno atteso quello di Elena Santarelli, che ha dimostrato in varie occasioni di meritare un programma tutto suo in TV. Negli ultimi mesi si era parlato anche di una sua candidatura a Oggi è un altro giorno, possibilità tramontata con l’annuncio che Caterina Balivo prenderà il day time pomeridiano di Rai1 con La volta buona, nuovo programma. Proprio la Balivo, in occasione dell’annuncio, ha dichiarato: “Quando sono andata via, nel 2020, era un mondo cambiato e che non mi piaceva, come non piaceva a nessuno“, racconta la conduttrice. “Volevo tornare quando ci fosse stato il pubblico in studio, per poter gioire, commuoverci e giocare insieme. E ora quel momento è arrivato“. Ritornando su Elena Santarelli ricordiamo che sta trascorrendo le sue vacanze accanto al marito Bernardo Corradi e ai figli Giacomo e Greta a Formentera.

