Elena Sofia Ricci, ex Pino Quartullo/ Dopo di lei, le nozze con Margherita Romaniello

Pino Quartullo ed Elena Sofia Ricci sono stati insieme dal 1995 al 1997 e hanno avuto una figlia Emma, anche lei attrice proprio come mamma e papà. Lo scorso anno, al settimanale Oggi, l’attrice ha raccontato: “Anche quando ero legata a Pino Quartullo intuivo che, non era portato, in quel periodo, per la fedeltà”. Parole che non sono piaciute al diretto interessato, che sulle pagine dello stesso settimanale, ha voluto smentire le velate accuse dell’ex compagna: “La lasciai, fu doloroso per entrambi, ma io non ero ancora pronto per la vita di coppia. Ma finché sono stato con lei non ho sfiorato altre donne, non c’è mai stata una lite di gelosia”. Prima di replicare pubblicamente, Quartullo ha provato a chiarire con l’attrice: “Ha minimizzato e dirottato subito la conversazione sul Coronavirus. È la prima volta che parlo di lei sui giornali, lo faccio solo per ribattere a un’accusa ingiusta”.

Pino Quartullo e il matrimonio con Margherita Romaniello

Pino Quartullo ha voluto dare la sua versione dei fatti anche per la figlia Emma: “Non dev’essere affatto gradevole per mia figlia leggere che suo padre era infedele alla madre”, ha concluso sulle pagine di Oggi. A distanza di un anno, sembra che i rapporti tra Quartullo e la Ricci siano sereni. Lo scorso maggio, in occasione della festa della mamma, Quartullo ha fatto gli auguri sui social anche alla ex compagna: “E auguri anche alla madre di mia figlia Emma, che anche nella finzione è una madre superiora”, ha scritto publicando una foto insieme alla figlia e all’attrice. Oggi Elena Sofia Ricci e Pino Quartullo sono felicemente sposati con altri partner. Elena Sofia è sposata dal 200 con il compositore Stefano Mainetti, da cui ha avuto la seconda figlia Maria. Quartullo, invece, 2010 ha sposato la giornalista di Potenza Margherita Romaniello.

