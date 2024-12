Elena Sofia Ricci ricorda il tradimento dell’ex marito Luca Damiani con Nancy Brilli

Nel corso dell’intervista fiume rilasciata da Elena Sofia Ricci a Belve, l’attrice toscana si è lasciata andare a diverse rivelazioni durante il programma condotto da Francesca Fagnani. E non sono mancate delle rivelazioni interessanti sulla sua vita privata e sul matrimonio con Luca Damiani, suo ex marito che l’avrebbe tradita con la collega e attrice Nancy Brilli. I due infatti erano sentimentalmente legati e la Ricci era legata da un rapporto di amicizia con la romana: “Quello che mi è dispiaciuto è che lei tutte le sere veniva a cena con me a piangere sulla mia spalla perché era in crisi con il suo fidanzato, ha fatto tutto questo teatro e poi buonanotte ed è andata col mio marito. La sera!” ha svelato Elena Sofia Ricci a Belve da Francesca Fagnani.

Dopo qualche tempo Elena Sofia Ricci e Nancy Brilli sono riuscite comunque a chiarirsi, anche se oggi non sono più amiche: “Avrebbe potuto fare meno teatro” la frecciatina dell’artista toscana alla collega.

Elena Sofia Ricci ammette: “Oggi non sono su piazza, ho bisogno di stare da sola”

Dopo qualche disavventura sentimentale, l’attrice toscana ha deciso di tirare i remi in barca e mettere da parte per il momento le questioni sentimentali, Elena Sofia Ricci ha svelato durante l’intervista a Belve di essere attualmente in una fase di necessaria solitudine: “Ora sono sola, non single. Single è qualcuno che è su piazza, io adesso ho bisogno di essere sola e di pensare a me” ha precisato l’ex attrice de I Cesaroni e Che Dio ci aiuti.

Sempre a Belve, Elena Sofia Ricci si è lasciata andare ad altre curiose confessioni, come quella riguardante i suoi problemi con l’alcol in gioventù: “Alzavo un po’ il gomito, non sapevo limitarmi” ha ammesso l’attrice che è poi riuscita ovviamente ad affrontare e superare la questione.