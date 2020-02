Elena Sofia Ricci “io abusata a 12 anni”/ “Mamma mi consegnò nelle mani del mio orco”

L’attrice Elena Sofia Ricci torna a raccontarsi oggi a Verissimo, la trasmissione di Silvia Toffanin, svelando dei lati ancora inediti della sua carriera e della sua vita privata. Circa un anno fa, in una intervista a Libero aveva raccontato un lato di sé ignoto ai più destando non poco clamore per via della delicatezza dell’argomento. Aveva atteso la scomparsa della madre per poterne parlare apertamente, come dichiarò la stessa attrice tra le più apprezzate del panorama italiano. “Ora che mia mamma è venuta a mancare, posso parlare con libertà: a 12 anni sono stata abusata”, confidò, spiazzando tutti. Un segreto che si è portata dentro di sé per molti anni: “Non l’ho mai dichiarato prima perché purtroppo è stata mia madre a consegnarmi inconsapevolmente nelle mani del mio carnefice, mandandomi in vacanza con un amico di famiglia”, aggiunse, parlando di una parentesi della sua infanzia che ha segnato la sua intera esistenza. L’interprete di Suor Angela nella popolare fiction Rai, Che Dio ci aiuti, aveva aggiunto anche degli ulteriori dettagli sul suo ‘aguzzino’, spiegando: “È stato arrestato: altri l’hanno denunciato, perché non ero l’unica vittima”.

ELENA SOFIA RICCI VITTIMA DI ABUSI: IL SOSTEGNO DEL #METOO

Per molti anni Elena Sofia Ricci ha vissuto con un enorme peso dentro di sé, venuto a galla solo nei passati mesi. L’attrice sa bene che il suo, purtroppo, non è stato né sarà un caso isolato: “Purtroppo i casi come il mio sono molti e non tutti riescono a uscirne”, ha confidato. Anche alla luce della sua esperienza passata, Elena Sofia Ricci ha sostenuto l’importanza del movimento #Metoo contro gli abusi e le violenze ai danni delle donne, con un occhio di riguardo a quello che accade nel mondo dello spettacolo. Nel suo caso però, non si può ancora parlare di violenza sulle donne, dal momento che all’epoca dei fatti aveva appena 12 anni: “Nel mio caso si tratta di pedofilia, ma un abuso resta un abuso e nessun uomo ha il diritto di esercitare il proprio potere per violentare una donna, adulta o minorenne”, ha tuonato l’attrice. “Nessun uomo ha il diritto di usare il proprio potere per abusare una donna, fragile o furba che sia”, ha aggiunto. Poi, ripensando alla sua vicenda personale, ha chiosato: “Quando una bambina che diventa ragazza è fragile può arrivare a pensare di non meritarsi nulla e che deve vendersi. Non è sempre facile dire di no”.

