Elena Travaglia, ex moglie di Marco Bellavia/ Il retroscena:”Ha parlato tre ore con la psicologa”

Elena Travaglia racconta la situazione piscologica di Marco Bellavia: “E’ sempre stato un uomo forte”

Elena Travaglia e Marco Bellavia sono divorziati da diversi anni, ma sono rimasti in buonissimi rapporti per loro figlio Filippo. La ex moglie del conduttore, ai microfoni di DiPiù, svela di non sapere nulla dei problemi psicologici di Marco e che non si sono mai manifestati prima Del Grande Fratello Vip 2022.

Ginevra Lamborghini, cerca Marco Bellavia dopo il GFVIP ma lui evita/ "Spero di poterlo abbracciare"

Elena Travaglia, poi, rivela l’iter che Bellavia ha dovuto superare per potere entrare nella Casa più spiata d’Italia: “Non ha mai avuto problemi psicologici. Mai una crisi, nemmeno una crisi di pianto, ma è sempre stato un uomo forte, allegro e giocherellone che purtroppo però, non ha mai avuto molti amici, soltanto troppi conoscenti. Prima di entrare nella casa, Marco ha fatto gli esami del sangue ed è stato anche visitato per ben due volte da una psicologa che lavora a Canale 5. La prima volta al telefono, e la seconda a Roma, di persona. Hanno parlato per tre ore. A quel punto è stato ritenuto idoneo senza problemi”. Elena e Marco si sono separati nel 2009, quindi i problemi del conduttore sarebbero cominciati dopo.

Marco Bellavia era malato prima del Gf Vip?/ L'ex moglie Elena Travaglia rivela:"Non ha mai avuto crisi..."

Elena Travaglia difende Marco Bellavia dai concorrenti del GF Vip

Elena Travaglia è già intervenuta in difesa del suo ex marito Marco Bellavia sui social: “Sto leggendo tante cose, troppe, ricordate che dietro a tutto ciò c’è mio figlio, un ragazzino di 15 anni. Marco è una brava persona, forse troppo sensibile, e ha già volte chiesto aiuto ma nessuno in casa l’ha aiutato. A me hanno insegnato di aiutare le persone in difficoltà, non di sotterrarle”.

Ancora prima si era scagliata contro Ciacci: “Scioccata, indignata, delusa e arrabbiata per quello che ha detto Giovanni Ciacci: “Se prende psicofarmaci non dovrebbe stare qui”. Chi soffre di depressione non è costretto a stare in un ospedale. Io ho fatto il GF con una diagnosi: borderline, autolesionista con depressione maggiore e nella casa prendevo i miei psicofarmaci”.

Roberto Alessi: "Lettera di Marco Bellavia? Schiaffo all'aridità d'animo!"/ Poi la stoccata a Giovanni Ciacci

© RIPRODUZIONE RISERVATA