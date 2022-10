Elena Travaglia, ex moglie Marco Bellavia/ Al veleno sulla squalifica di Ginevra:”Ma la consolano anche?”

Ginevra Lamborghini squalificata dal Grande Fratello Vip 2022

Ieri sera Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal Grande Fratello Vip 2022 per le pesanti parole rivolte a Marco Bellavia: “Per me quindi ti meriti pure di essere bullizzato, te lo meriti”. Da giorni sui social i fan del programma chiedevano provvedimenti nei confronti dei vip che hanno maltrattato e isolato l’ex conduttore di Bim Bum Bam, alcuni avrebbero voluto che quasi tutto il cast venisse squalificato e che dentro la casa entrassero concorrenti nuovi.

Ciò non era possibile, ma dopo la squalifica della Lamborghini è stata aperto un televoto flash tra Giovanni Ciacci con Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi e Gegia, anche loro colpevoli di dichiarazioni pesantissimi. E così anche Ciacci è stato eliminato. Anche Elena Travaglia, ex moglie di Marco Bellavia e madre di Filippo, ha commentato sui social quanto successo ieri sera dentro la Casa del GF Vip.

Il commento di Elena Travaglia, ex moglie di Marco Bellavia

Su Instagram, con alcune stories, Elena Travaglia ha manifestato la sua piena soddisfazione di fronte al provvedimento del Grande Fratello Vip contro Ginevra Lamborghini: “Ciao ciao”, ha scritto pubblicando l’immagine della ragazza che saluta in lacrime Nikita Pelizon. L’ex moglie di Marco Bellavia, però, non ha la reazione degli altri vip he hanno accerchiato la Lamborghini manifestandole vicinanza: “Ma la consolano anche?”. Già nei giorni scorsi, Elena si era esposta sui social: “Sto leggendo tante cose, troppe, ricordate che dietro a tutto ciò c’è mio figlio, un ragazzino di 15 anni. Marco è una brava persona, forse troppo sensibile, e ha già volte chiesto aiuto ma nessuno in casa l’ha aiutato. Ringrazio Antonella Fiordelisi, perché è stata l’unica a dargli un piccolo aiuto anche solo con una parola, una carezza, un sorriso…”. Nel corso della diretta di ieri sera solo Antonella Fiordelisi ha chiesto notizie di Marco Bellavia: “Non sta bene”, ha replicato Signorini.

