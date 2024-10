IN ARRIVO IL MILLION DAY DI OGGI DELLE 13: I NUMERI VINCENTI DEL 6 OTTOBRE

Anche in questa domenica 6 ottobre, come ogni giorno, i giocatori hanno la possibilità di giocare al concorso del Million Day, puntando un euro sui propri numeri preferiti, che potranno portare loro una maxi vittoria, pari a un milione di euro. Il gioco ogni giorno mette in palio dei premi importantissimi che arrivano appunto ad un massimo di un milione, il premio più ambito e sognato da tutti coloro che scelgono di partecipare al concorso, decidendo la propria cinquina sulla quale puntare tutto nella speranza che risulti vincente. Se il premio da un milione non dovesse arrivare, c’è comunque una seconda chance di vincita per i giocatori che possono sperare anche in un secondo concorso, quello aggiuntivo del Million Day.

Il gioco secondario mette in palio 100.000 euro: questo vuol dire che nel caso in cui non vincano al concorso primario, i giocatori possono sperare di vincere al secondo concorso al quale si può partecipare aggiungendo solamente un altro euro. Le regole sono le stesse anche per l’Extra Million Day: i numeri da scegliere sono cinque e sono compresi tra l’1 e il 55. Questi saranno però estratti sui numeri non vincenti del gioco primario: dunque, ciò significa che le cinquine saranno differenti tra i due giochi e dunque i giocatori hanno una vera e propria doppia possibilità per portare a casa dei premi importanti. Come ricordiamo sempre, sono due le estrazioni giornaliere che permettono ai giocatori di partecipare: la prima è alle 13.00 e la seconda è alle 20.30. In questo articolo di oggi, domenica 6 ottobre, andiamo a scoprire le cinquine fortunate nella prima estrazione giornaliera, quella di ora di pranzo, delle ore 13.00.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI DI OGGI, 6 OTTOBRE 2024

Million Day: 1 – 2 – 35 – 38 – 50

Extra Million Day: 13 – 33 – 36 – 42 – 46