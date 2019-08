Elenoire Casalegno innamorata/ “Sto frequentando un uomo vero, non posso dire chi è!”

Elenoire Casalegno è innamorata. Nel suo cuore c’è un uomo del quale, però, preferisce non fare il nome. Lo confessa però nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Lei dove, alla domanda “Sei Innamorata?” risponde “Si, sto frequentando al momento un uomo vero. Non posso dirvi chi è, spero sia quello giusto”. Elenoire spera dunque di aver trovato l’amore per la vita, intanto si dedica al lavoro e a suo figlia Swami. Oggi 19enne, la ragazza sembra non avere ambizioni nel mondo dello spettacolo. Lo confessa proprio la Casalegno che svela: “Della tv non le frega niente” e continua “Non la obbligherò mai a fare o non fare qualcosa. Le piace cantare e ha una voce meravigliosa. Poi è un’appassionata totale di MotoGp: forse farà la giornalista sportiva”.

Elenoire Casalegno, dal Grande Fratello Vip al nuovo amore

Una delle ultime avventure televisive che l’hanno vista protagonista è quella al Grande Fratello Vip. Di questa, Elenoire Casalegno svela di avere un bellissimo ricordo: “Questa esperienza resterà unica – poi aggiunge – Sono stati bravi a Mediaset a convincermi e io l’ho presa come esperimento per vedere cosa succedeva a chiudermi in una gabbia con 14 sconosciuti. Non ho mai desiderato vincere e ad un certo punto, quando mi sono resa conto che avevo dato tutto e aveva preso tutto, ho fatto il possibile per uscire”, aggiunge la conduttrice. A 42 anni, la bella Elenoire sta vivendo un periodo di grandi novità: quella più importante è sicuramente il nuovo amore la cui identità, almeno per ora, continua a rimanere segreta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA