ELENOIRE CASALEGNO: “STRAZIO LA QUARANTENA SEPARATI”/ “Il mio compagno Andrea a Roma”

Elenoire Casalegno è una star del web e della televisione, 801 mila follower su Instagram e attualmente conduttrice di “Vite da copertina” su Tv8. Ma la quarantena e l’emergenza coronavirus l’hanno messa a dura prova dal punto di vista sentimentale, visto che è dovuta restare a Milano per motivi di lavoro, assieme alla figlia Swami, avuta col DJ Ringo e che ora ha vent’anni. A Roma invece è rimasto il compagno Andrea, da più di un anno al suo fianco: una relazione “congelata” come migliaia di altre in Italia a causa del divieto di spostamenti, una situazione che ha suggerito ad Elenoire riflessioni più ampie: “Mi capita spesso di riflettere sul come va in questo periodo, nel corso del tempo ci siamo persi tanti valori, siamo stati presi ognuno da noi stessi, dalle nostre vite, dalle nostre abitudini. Ci siamo fermati poco. I miei genitori abitano a Ravenna, non li vedo da due mesi, e il mio compagno Andrea abita a Roma da un mese e mezzo“. E la lontananza dagli affetti più cari le ha portato a far rivalutare l’importanza dei gesti più semplici, come un semplice abbraccio.

Andrea, il compagno di Elenoire Casalegno, non vive il mondo dello spettacolo, e questo stop forzato non ha permesso ai due di restare insieme a causa delle diverse esigenze. Una mancanza che per Elenoire si fa sentire ogni giorno di più, stando a quanto dichiarato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Mi manca molto, fisicamente ma sento nostalgia anche solo di un abbraccio. Nei momenti di sconforto è bello avere qualcuno che ti prende per mano e ti dice “Dai che ce la facciamo“: non che non lo faccia, sia chiaro, ma noi siamo animali sociali e la mancanza del contatto fisico si fa sentire. Poco prima dell’attuazione del decreto, io dovevo andare a Roma per lavoro, ma, all’ultimo, l’impegno è saltato. Avrei potuto partire lo stesso per raggiungerlo, ma ho scelto di non andare e non me ne sono pentita. Ho preso questa decisione perché non me la sono sentita di fare quel viaggio perché ho pensato che, per ipotesi, io fossi asintomatica e non ho voluto correre il rischio di andare a contagiare altre persone.” Un gesto di responsabilità che ha fatto però rivalutare il presente alla Casalegno e, soprattutto, le ha fatto sognare un futuro immediato diverso: “Penso sempre all’abbraccio che potrò darmi con Andrea quando sarà finito tutto, ma non so come sarà. Ma so che se prima del Coronavirus ero abituata ad abbracciarlo, il prossimo gesto d’affetto sarà speciale. Unico a suo modo“.