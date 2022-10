Elenoire Ferruzzi abbandona il GF Vip 2022? “Non ce la faccio più”/ Il web sospetta: c’entra Marco Bellavia?

Elenoire Ferruzzi vuole abbandonare il Grande Fratello Vip 2022

C’è un’aria molto tesa nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. L’abbandono di Marco Bellavia ha sollevato molte polemiche fuori dalla Casa di cui i concorrenti verranno messi al corrente questa sera. C’è chi però potrebbe presto compiere la stessa scelta, lasciando la Casa in modo definitivo per propria scelta come Elenoire Ferruzzi. Nelle ultime ore la gieffina si è infatti sfogata con Giaele De Donà, ammettendo di essere già stufa delle condizioni in cui sta vivendo.

Tommaso Zorzi difende Marco Bellavia dopo il ritiro dal GF Vip/ "Noi ci siamo per te"

“Non ce la faccio più a lavarmi così, andare in bagno così, e il microfono e le cose… basta!”, ha tuonato Elenoire. Giaele ha cercato allora di farla ragionare ma lei ha replicato: “No, no ma che me ne frega a me. Non sono mica obbligata! Chi me lo fa fare a stare qua a me? Io non posso stare male, nella mia vita sono stata troppo male, basta. – e ha concluso – Non me ne frega un cazz*, non me ne frega niente.”

Marco Bellavia, Cristina Plevani e Roberta Beta contro GFVIP/ "Casting creano casi.."

Elenoire Ferruzzi nel mirino dei sospetti: abbandona per il caso Marco Bellavia?

Elenoire Ferruzzi, in un momento di sfogo, ha dunque ammesso di voler abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip 2022 perché stufa di alcune condizioni a cui si è obbligati dalla convivenza forzata in una casa ripresa 24 ore su 24. C’è però chi sospetta che non sia questo il reale motivo della sua volontà di andare via. Per qualcuno Elenoire avrebbe compreso la situazione di grande polemica creatasi fuori dalla Casa per il comportamento avuto da alcuni gieffini nei confronti di Marco Bellavia e vorrebbe sfuggire ad eventuali provvedimenti disciplinari. D’altronde, per molti spettatori, lei come Giovanni Ciacci avrebbero dovuto comprendere meglio di altri il dolore e la discriminazione, avendoli vissuti sulla propria pelle.

GF Vip nella bufera, sponsor infuriati dopo il caso Bellavia/ "Ci dissociamo..."













© RIPRODUZIONE RISERVATA