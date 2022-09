“Elenoire Ferruzzi, altro che buona”/ L’affondo di Raffaello Tonon: “Sta stancando”

Raffaello Tonon e le critiche ad Elenoire Ferruzzi

Piovono critiche nei confronti di Elenoire Ferruzzi il cui atteggiamento, durante la prima settimana di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022, non piaciuto. A far torcere in naso ai fan del reality show, ma anche ai vari opinionisti delle trasmissioni Mediaset che si occupano del GF Vip 7, è stato l’atteggiamento di Elenoire nei confronti di Luca Salatino che l’avrebbe illusa con alcuni gesti facendole credere di ricambiare il suo interesse. Elenoire, inoltre, ha più volte ribadito che, secondo il suo punto di vista, Luca non sia realmente innamorato della fidanzata Soraia.

Motivi che hanno spinto Raffaello Tonon a puntarle contro il dito. Il tutto è accaduto durante la puntata di Mattino 5 del 27 settembre. Federica Panicucci, nella seconda ed ultima parte della trasmissione di canale 5, ha dedicato spazio alle dinamiche della casa più spiata d’Italia e Tonon non ha concesso sconti alla Ferruzzi.

Raffaello Tonon durissimo su Elenoire Ferruzzi

Raffaella Tonon non concede sconti ad Elenoire Ferruzzi che, secondo l’opinionista, starebbe stancando il pubblico del Grande Fratello Vip 7, ma anche gli altri concorrenti del reality. “Ha iniziato bene, ma in questa seconda settimana sta già andando alla stufa come si dice nel dialetto romagnolo cioè sta annoiando”, afferma Tonon.

“C’è una parte che non mi è piaciuta. Lei, ad una sua coinquilina, ha detto o me o lui e che se voglio lo faccia cacciare e questo, al di là dell’esasperazione, dà la cifra di una persona che, probabilmente, non è così buona e così sensibile perchè altrimenti non fai un’esternazione del genere, non gli ha investito il gatto con la macchina”, conclude Tonon.

