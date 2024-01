Elenoire Ferruzzi, frecciatina choc ad Elodie: “E’ una ces*a!”/ Poi ’attacca’ i fan: “Svegliatevi cogl*oni!”

Elenoire Ferruzzi e il ‘mistero’ dell’astio verso Elodie

Il mondo social ci ha abituati nel tempo a diatribe e scontri a distanza più che infuocati; volano stracci, accuse pesanti, velate frecciatine e non manca chi impreziosisce il tutto con argomentazioni decisamente colorite. L’ultimo capitolo delle querelle affidate al web porta la firma di Elenoire Ferruzzi; l’ex volto del Grande Fratello Vip – come riporta BlogTivvu – è tornata ad ‘attaccare’ Elodie.

Come racconta il portale, già precedentemente Elenoire Ferruzzi aveva fatto rumore con un giudizio abbastanza negativo nei confronti di Elodie, palesato proprio sui social. “Abbiamo amici in comune, poi ci sono state delle cose che non sto qui a dire. Ma la mia opinione non cambierà; è successa una cosa che non mi va di raccontare perché ci sono altre persone e non posso dire. Ma indipendentemente da questo, a me non piace”.

Elenoire Ferruzzi ‘stronca’ la bellezza di Elodie: “Quando non ci sono filtri…”

Come racconta BlogTivvu, Elenoire Ferruzzi non si è limitata ad esprimere il suo gusto personale come in precedenza; accusata di essere mossa da sentimenti di gelosia ha infatti ribattuto senza particolari fronzoli. L’ex volto del GF Vip ha dunque postato una foto datata di Elodie ai tempi di Amici, irridendola per il suo aspetto fisico.

Ma non finisce qui; qualcuno ha rincarato la dose ai danni di Elenoire Ferruzzi dopo le argomentazioni contro Elodie. A quel punto – come racconta il portale – l’ex concorrente del GF Vip si è lasciata andare a toni ben più coloriti. “Nei video sono tutte oggettivamente stupende; nella foto che ho postato precedentemente è oggettivamente una ces*a. E basta! Lì non ci sono né registi ne photoshop e nemmeno filtri. Quella è Elodie, svegliatevi cogl*oni!”. In ogni caso, la bellezza è sempre un tema soggettivo; in tal senso, ci permetterà la signora Ferruzzi di dissentire a proposito dei giudizi estetici sul conto di Elodie. Così come un videoclip non può certificare l’effettiva bellezza, altrettanto non può fare una foto datata per testimoniare il contrario.

