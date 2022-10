Elenoire Ferruzzi: “Bullizzata, insultata e picchiata”/ “Subite vessazioni. L’infanzia è stata un inferno”

Elenoire Ferruzzi, la difficile storia della sua vita: “Bullizzata, insultata e picchiata”

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022 Elenoire Ferruzzi avrà modo di raccontare nei dettagli la sua vita, partendo dall’infanzia fino agli anni del percorso difficile e doloroso di transizione. La Ferruzzi ne ha raccontato alcuni stralci in un’intervista rilasciata al settimanale CHI prima di entrare nella Casa: “Il mio nome di battesimo era Massimo, ma Massimo ed Elenoire sono praticamente la stessa persona. Io ero una bambina in un corpo sbagliato, non volevo che la mia vita fosse una bugia e me ne sono sempre fregata altamente del giudizio altrui.”

Mamma Elenoire Ferruzzi, chi è?/ "È stata fantastica, non mi ha mai lasciato da sola"

Eppure durante la sua infanzia Elenoire ha subito insulti, umiliazioni e anche botte: “Quando ho capito di essere nata in un corpo sbagliato? Sono stati gli altri a farmi sentire sbagliata, diversa. Per me era tutto al posto giusto: mi sentivo una femminuccia. Poi, con le prime vessazioni, iniziai a capire che il corpo non si sposava appieno con la mia anima.” ha raccontato.

Elenoire Ferruzzi in crisi al Grande Fratello VIP/ Prima vuole abbandonare, poi...

Elenoire Ferruzzi, l’infanzia difficile: “Subite vessazioni”

Elenoire Ferruzzi ha iniziato a sentirsi diversa e l’ambiente scolastico ha alimentato quel dolore, a partire dagli insegnanti che sottolineavano il suo orientamento sessuale: “Mia madre si accorse subito del mio malessere e, in tempi non sospetti, ancor prima di cambiarmi scuola, ne disse di ogni alla maestra, ricordandole i principi fondamentali del suo mestiere.” Proprio il gesto di sua madre servì ad Elenoire a sentirsi protetta, amata. Tuttavia: “anche cambiando scuola, la storia era sempre la stessa. Ricordo ancora oggi il pulmino che mi portava da casa all’istituto come uno dei posti peggiori di sempre. Insulti, prese in giro e botte.” ha raccontato la gieffina.

LEGGI ANCHE:

Marco Bellavia, Elenoire e Patrizia contro il GFVIP/ "Televoto andava aperto a tutti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA