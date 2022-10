Elenoire Ferruzzi choc contro Alberto De Pisis: “Ricch*one”/ Web indignato: “Schifo! Va squalificata”

Elenoire Ferruzzi insulta Alberto De Pisis al Grande Fratello Vip 2022

La nuova diretta del Grande Fratello Vip 2022 si preannuncia molto infuocata, soprattutto per una concorrente: Elenoire Ferruzzi. In questi giorni la gieffina è finita al centro di molte dinamiche ma è stata anche preda di molti commenti critici a causa del suo comportamento con Nikita Pelizon. Alcune parole dette contro Nikita e gesti fatti alle sue spalle hanno indignato il web che chiede oggi un provvedimento disciplinare per la Ferruzzi, soprattutto in virtù di un’altra brutta parola di cui si è resa protagonista nelle ultime ore.

Stavolta non è Nikita però nel mirino di Elenoire Ferruzzi, bensì Alberto De Pisis. Quest’ultimo ha deciso di prendere posizione nella querelle che ha visto protagonisti Elenoire e Daniele, dicendo alla Ferruzzi di non esagerare con lui e facendole comunque intendere di aver avuto un comportamento sbagliato.

Elenoire Ferruzzi choc contro Alberto De Pisis: “Ricch*one”: il web in fiamme!

Cos’ha fatto a quel punto Elenoire Ferruzzi? Rimasta da sola in camera da letto, la gieffina si è lasciata andare un commento omofobo rivolto proprio ad Alberto: “Ricch*one”. Ennesimo comportamento della Ferruzzi che ha sollevato sul web un’ondata di commenti negativi nei suoi confronti. C’è chi infatti si dice indignato che proprio lei, simbolo della comunità Lgbt+, con un passato doloroso come il suo alle spalle, possa insultare con tale epiteto Alberto. Di certo, dopo questo brutto episodio, buona parte del web chiede ora a gran voce l’intervento deciso di Alfonso Signorini nei confronti di Elenoire.

