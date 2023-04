Elenoire Ferruzzi: “Coppie del GF Vip? Una pantomima”/ Ma su Edoardo e Antonella…

Elenoire Ferruzzi: il commento sulle coppie del Grande Fratello Vip 2022

Sul Grande Fratello Vip 2022, con la vittoria di Nikita Pelizon, è calato il sipario, ma dopo sei mesi, l’attenzione resta altissima sulle coppie nate nella casa. La prima a formarsi è stata quella di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che, nella casa, hanno vissuti momenti di grande passione e d’amore, ma anche momenti di litigi pesanti. Oggi, però, che sono fuori dalla casa, tutto tra i due procede a gonfie vele. Per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, invece, la prova del nome è appena iniziata anche se la sorpresa di Daniele che ha atteso Oriana fuori dalla casa di Cinecittà fa pensare che tra i due possa esserci una bellissima storia.

Massimiliano Minnocci ai servizi sociali/ Er Brasiliano non pagò bar e aggredì agenti

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno formato la coppia più stabile nata all’interno della casa. Pochissime discussioni e incomprensioni e un rapporto vissuto totalmente in serenità. La coppia, ora, è attesa dalla prova della distanza: Tavassi, infatti, vive a Roma mentre Micol a Milano. Tre coppie molto diverse tra loro sulle quali si è espressa Elenoire Ferruzzi.

Million Day, numeri vincenti/ Scopri l'estrazione di oggi 4 aprile 2023: le cinquine

Elenoire Ferruzzi stronca le coppie del GF Vip: salvi solo Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Elenoire Ferruzzi, rispondendo alla domanda di una fan che le ha chiesto un parere sulle coppie nate al Grande Fratello Vip, ha risposto: “Coppie? Il tempo di due foto, qualche servizio fotografico giusto per racimolare un pugno di riso, e poi finisce tutto in una bolla di sapone! E’ lavoro, e per fortuna ci siete voi che sognate tramite queste pantomime! Fondamentalmente l’essere umano tende sempre ad idealizzare negli altri ciò che vorrebbe avere o essere. Vai in qualche parco e osserva le coppie di persone anziane… lì vedrai l’amore”.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 4 aprile (conc. 27/2023)

Tra i commenti, una fanpage di Edoardo Donnamaria, ha chiesto: “Non eri tu quella che credeva nella storia fra Edoardo ed Antonella?”. E la risposta è stata: “L’unica perchè ho visto con i miei occhi”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA