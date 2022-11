Elenoire Ferruzzi “Single da 10 anni”/ “L’ultima volta che l’ho fatto? Con uno…”

Elenoire Ferruzzi e la chirurgia estetica: quanto ha speso

Elenoire Ferruzzi, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022, è stata intervistata da Le Iene. Nella lunga chiacchierata, la Ferruzzi ha rivelato quanto ha speso per le operazioni di chirurgia estetica alla quale si è sottoposta: “Zigomi 6 o 7 mila euro. Labbra non ricordo ho perso il conto. Altri 7 mila. Seno cinque volte, quindi… Fai conto almeno 10 mila euro a volta. Sedere almeno 15 mila euro. Per un totale intorno ai 200 mila”.

L’ex gieffina ha anche parlato del suo rapporto con hater, che spesso la criticano per il suo aspetto: “Ma voi non avete capito una cosa fondamentale. Sono io che voglio essere esattamente come sono. Quando io mi guardo allo specchio mi amo, voi non lo so. Visto che rompete tanto le palle. Un bacio a voi, schifosi”, ha scherzato con il suo inconfondibile stile.

Le Iene hanno fatto a Elenoire Ferruzzi alcune domande sulla sua vita privata. La ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022 non si è tirata indietro e ha risposto senza troppi giri di parole: “Sono single da 10 anni. Pace dei sensi no. L’ultima volta che l’ho fatto… Prima di venire qua. Uno dei tanti, basta scorrere la rubrica e ne trovi uno da portarti a casa”. Poi ha parlato anche del suo rapporto con gli altri vip dentro la casa di Cinecittà e in particolare di Daniele Dal Moro: “Dentro la Casa mi facevano gli occhi dolci, sì. Daniele, principalmente lui. Quando uscirà ci vedremo sicuramente”.

Non ha voluto, però, rispondere a una domanda sul Attilio Romita: “Nessuna notte di passione, nemmeno un bacio, Attilio è un signore, è stato molto cortese”, aveva detto dentro la casa del GF Vip ricordando un incontro di tanti anni fa con il giornalista.











