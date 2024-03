ELEONORA ABBAGNATO E LA MALATTIA DELLA MAMMA PIERA/ Piange a Domenica In: “È il mio punto di riferimento”

Eleonora Abbagnato a Domenica In piange per la mamma Piera: “È la mia forza”

Nella puntata di oggi di Domenica In l’ospite Eleonora Abbagnato ha concesso una lunga intervista a Mara Venier. Durante la chiacchierata ha parlato anche dei genitori, la mamma Piera e il papà Elio che ha lasciato a soli 11 anni per inseguire il suo sogno di diventare una ballerina. E soprattutto sulla mamma Piera ha confessato: “È sempre stato il punto di riferimento per tutta la famiglia anche la forza che mi ha dato per arrivare ad un obbiettivo così importante.”

E subito dopo guardando un messaggio dei genitori, Eleonora Abbagnato è scoppiata a piangere ed ha confessato: “Mi fai sempre piangere, il fatto è che torno indietro. Ho fatto quello che ho fatto grazie a loro. Soprattutto mamma ha fatto molti sacrifici seguendo il mio percorso ma essendo anche tanto dura perché appunto lo racconta sempre che quando mi sentiva piangere o insicura mi diceva torna a casa ma io li reagivo e dicevo ‘non mollo’. E quello mi ha dato forza” Della malattia di mamma Piera, Eleonora Abbagnato a Domenica In non ha parlato. (Agg. di Liliana Morreale)

Eleonora Abbagnato racconta come ha scoperto la malattia della mamma Piera

Eleonora Abbagnato è pronta a raccontarsi a Domenica In da Mara Venier. La celebre danzatrice e moglie dell’ex calciatore Federico Balzaretti è molto amata dagli italiani e ha deciso di raccontarsi nel documentario Una stella che danza, in onda su Rai Tre il prossimo 29 marzo e disponibile anche su RaiPlay. Una vita che ha regalato ad Eleonora Abbagnato il grande sogno della danza, con grandi meriti da parte della mamma Piera, purtroppo colpita da una grave forma di leucemia che la danzatrice ha voluto descrivere, soffermandosi sulle sofferenze affrontate. In una intervista concessa a Verissimo, la Abbagnato ha raccontato cosa è accaduto quando ha scoperto la triste notizia: “Lascio l’Opéra di Parigi perché mia mamma è malata. Le sono sempre stata accanto, ci sentiamo spesso al telefono, ma ora rientrando in Italia spero di riuscire a starle vicino e di essere forte. I ruoli cambiano”.

Riguardo agli inizi, Eleonora Abbagnato ha spiegato quanto sia stata fondamentale la madre: “Quando hai un sogno, una mamma forte ti dà la voglia di metterci tutta te stessa. Io ho lasciato la mia famiglia a dieci anni e tutto mi dicevano che l’Opéra era inarrivabile. La mamma mi sosteneva da lontano, sempre. Mi diceva di non mollare e che, se mi sentivo triste, dovevo tornare a Palermo. Ha tenuto la famiglia solida. Adesso ha questa malattia brutta”.

Eleonora Abbagnato e il grande desiderio per la sua famiglia

Nel corso di una recente intervista concessa a BellaMa’ da Pierluigi Diaco, la danzatrice siciliana Eleonora Abbagnato ha parlato anche di progetti e desideri per la famiglia costruita con Balzaretti. Eleonora in questa sua fase della vita si è detta“molto felice perché adesso dirigo il Corpo di ballo. Dal 2015 sono tornata in Italia con la voglia di costruire, di formare un grande corpo di ballo e non solo, perché questi appuntamenti servono anche per far crescere la nuova generazione, che secondo me ha tanto da dire ed è sicuramente una generazione diversa dalla nostra”. La Abbagnato ha spiegato che “insieme al sovrintendente lavoriamo per aprire le porte. Le prime giovani, le mattine per le scuole… i nostri bambini devono avere questa cultura. Per noi il teatro deve essere anche famiglia”.

Dal 29 marzo la carriera di Eleonora Abbagnato sarà raccontata più nel dettaglio in Una stella che danza. In una intervista promozionale dello speciale, concessa all’Adnkronos, la danzatrice ha ricordato: “La prima volta che vidi l’Opéra di Parigi è scattata in me una molla. Volevo arrivare in quel teatro e così è stato”.











