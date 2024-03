Eleonora Abbagnato – Una stella che danza, Rai 3/ Documentario sull’étoile, oggi, venerdì 29 marzo 2024

Eleonora Abbagnato – Una stella che danza, diretto da Irish Braschi

Venerdì 29 marzo, in prima serata su Rai 3, alle ore 21,20, verrà trasmesso il documentario del 2024 Eleonora Abbagnato – Una stella che danza. Il regista è Irish Braschi, un talento che si è formato al fianco di Paolo Virzì e Spike Lee. Con quest’ultimo ha girato Miracolo a Sant’Anna e poi ha diretto un lungometraggio con Lee protagonista, dal titolo I believe in miracles, con le musiche del premio Oscar Nicola Piovani.

In questo documentario Eleonora Abbagnato – Una stella che danza si ripercorre, sotto forma di intervista, la vita artistica di Eleonora, ballerina classica, attuale direttrice del corpo di ballo di Roma al Teatro dell’Opera, che è stata étoile dell’Opéra di Parigi per quasi 30 anni.

Il racconto della fatica, della bellezza e del sogno, tra passato e presente

Eleonora Abbagnato scopre il suo talento all’età di soli dieci anni. Parte dalla Sicilia e arriva a calcare i palchi più prestigiosi del mondo. Un filo rosso ripercorre la sua vita, fino ad arrivare al giorno dell’addio al palcoscenico. In quest’ultima serata riemergono tutte le emozioni e le vicende di una vita dedicata alla danza classica.

La Soirée d’Adieux davanti al pubblico parigino è il momento per ricordare le tappe che in quasi 30 anni hanno portato Eleonora in giro per il mondo, alla conquista dei teatri più belli mai costruiti, accanto ai nomi più famosi del mondo della danza. Il suo racconto si sviluppa su due piani: un passato fatto di piccoli aneddoti e un presente che vede quelle storie concretizzarsi. Un alternarsi di ricordi tra ieri e oggi. Frammenti di spettacoli, arte, cultura, memoir, sensazioni. Un racconto emozionante che spiega come un sogno se coltivato con passione vera, può diventare la realtà di una vita vissuta quotidianamente.

A raccontare la sua storia in Eleonora Abbagnato – Una stella che danza anche amici e artisti con cui ha collaborato, come Vasco Rossi, Claudio Baglioni e Ficarra e Picone.











