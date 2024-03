Eleonora Abbagnato: “Non sono la mamma di Lucrezia e Ginevra ma è come fosse mie”/ Le figlie di Balzaretti

Lucrezia e Ginevra, chi sono le figlie di Federico Balzaretti a cui Eleonora Abbagnato ha fatto da mamma

Eleonora Abbagnato è mamma di Julia, nata a Palermo il 24 gennaio 2012, e Gabriel, nato a Roma il 3 gennaio 2015. Entrambi sono il frutto dell’amore con Federico Balzaretti. L’ex calciatore che oggi è un dirigente sportivo, è anche padre di Lucrezia e Ginevra, nate da una precedente relazione e che sono entrate nella vita di Eleonora Abbagnato quando erano piccolissime. La danzatrice non ha mai fatto preferenze crescendole come se fossero le sue figlie e creando con loro un legame davvero speciale come ha raccontato lei stessa nelle varie interviste rilasciate nel corso degli anni.

Eleonora Abbagnato a Domenica In: "Salvato la vita a Carla Fracci"/ "A Parigi mi chiamavano piccola mafiosa"

«Di Lucrezia e Ginevra non sono la mamma ma le ho cresciute io. È una storia particolare, Federico ha avuto l’affidamento esclusivo», ha spiegato Eleonora al Corriere della Sera.

Eleonora Abbagnato e il rapporto con Lucrezia e Ginevra

Con Lucrezia e Ginevra, Eleonora Abbagnato ha instaurato un rapporto di stima, affetto e amore reciproco. Come tutte le mamma, Eleonora Abbagnato si arrabbia se non studiano e sogna per loro un futuro roseo. Tuttavia, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, la Abbagnato ha ammesso che non è facile crescere due bambine che non sono tue figlie.

ELEONORA ABBAGNATO E LA MALATTIA DELLA MAMMA PIERA/ Piange a Domenica In: "È il mio punto di riferimento"

«Crescere figli che non sono tuoi è più difficile, hai il pensiero che magari fai qualcosa di male, o che fai mancare loro qualcosa. Le amo, come se fossero figlie mie. Ma se non studiano mi arrabbio, se si comportano male le sgrido e tolgo il cellulare. Ho sempre amato i bambini, da piccola giocavo a fare la mamma, mio ​​papà aveva sei fratelli e sorelle, famiglia siciliana numerosa. Non mi piace che mi chiamino “mamma”, però sì, la piccola mi chiama mamma, la grande mi chiama Ele. Aveva un anno e mezzo quando l’ho vista la prima volta», le parole della Abbagnato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA