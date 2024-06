Chi è Federico Balzaretti, marito di Eleonora Abbagnato/ L’etoile: “Il nostro segreto? La distanza…”

Due mondi forse agli antipodi, ma non per questo ostacolo ad un sodalizio che dura ormai da circa 15 anni. Eleonora Abbagnato e suo marito Federico Balzaretti sono due figure di spicco nei rispettivi settori: lei etoile e fiore all’occhiello della danza, lui ex calciatore – oggi dirigente sportivo – che ha indossato casacche importanti in Serie A. La sua carriera è terminata anzitempo a causa di ripetuti ed estenuanti problemi fisici: nel 2015 Federico Balzaretti – marito di Eleonora Abbagnato – decise quindi di appendere gli scarpini al chiodo ma senza lasciare il mondo del calcio ma piuttosto vivendolo da un ruolo diverso ma comunque gratificante.

Eleonora Abbagnato, in una recente intervista rilasciata a La Volta Buona, ha avuto modo di parlare proprio della scelta del marito Federico Balzaretti di lasciare il calcio giocato. “Purtroppo qualche anno fa ha dovuto smettere di giocare per un infortunio e questa è stata forse la decisione più difficile della nostra vita, anche familiare. Quando ha smesso alla Roma io poi ho firmato proprio lì, quindi forse per caso siamo destinati a stare lontani”.

Eleonora Abbagnato e il marito Federico Balzaretti: un amore più forte della lontananza

Nonostante la distanza per questioni lavorative, l’amore tra Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti è sempre stata immune ad intoppi e incomprensioni. Anzi, la stessa etoile ha sottolinea come forse, proprio la distanza logistica, sia l’antidoto per la solidità del rapporto. “… Il nostro segreto è non vivere 24 ore insieme; l’amore c’è, lo dico pubblicamente” – spiegava l’etoile a La Volta Buona – “Dopo 14 anni e avendo avuto anche due figlie siamo ormai una famiglia completa, questo è quello che mi rende felice”.

Federico Balzaretti – marito di Eleonora Abbagnato – aveva già avuto due figlie nate da una relazione precedente. Ospite a Verissimo alcune settimane fa, la ballerina ha fatto luce anche sugli albori del rapporto con le piccole: “All’inizio avevo paura perchè loro una mamma ce l’hanno; non ho mai detto di essere la loro mamma però erano così piccole che ho fatto il ruolo… Da qualche anno la loro mamma non è presente nella loro vita, ma esiste. Ed è per questo che ho sempre detto loro di non chiamarmi mamma: non perchè non ci sia amore, ma perché ne hanno già una, anche se non la vedono”.











