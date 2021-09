Eleonora Abbagnato, ospite Amici 21/ Futuro come direttrice di ballo?

Eleonora Abbagnato torna come ospite ad Amici 21, collaborazione in vista?

Si torna a parlare di Eleonora Abbagnato in merito ad Amici 21. La donna è apparsa ultimamente sul palco dei Seat Music Awards 2021 in seconda serata. È stata per moltissimi anni prima ballerina a Parigi e, quando torna in Italia causa pandemia, racconta di quanto sia stato emozionante per lei tornare in patria dopo così tanto tempo. La ballerina ha ormai salutato le scene da un po’, ma ciò non significa che rinuncerà completamente al mondo della danza. Ad ogni modo, qualsiasi cosa decida di fare, ha affermata che la porterà in Italia.

Eleonora Abbagnato, il mondo di moda e danza

Eleonora Abbagnato ad AbruzzoOggi sottolinea che i suoi non avevano nessun contatto con determinati mondi, di conseguenza lei stessa ha avuto a che fare più con la moda che con la danza. Lei consiglia di danzare con il cuore, di essere consapevoli del sacrificio e della sofferenza che si dovranno sopportare. Tuttavia, la cosa più importante è danzare e trasmettere ciò che si ha dentro ascoltando ciò che la musica fa sentire. La prima ballerina si vede come direttrice di ballo perché le piace molto dedicarsi e seguire nel dettaglio il futuro della danza italiana.

Questo è il motivo del suo ritorno in Italia, impegnarsi per incrementare le potenzialità dei futuri ballerini. Eleonora torna anche fra le sale di Amici di Maria De Filippi per salutare le stanze dove in passato ha trasmesso molti dei suoi insegnamenti. Domenica 19 settembre la vedremo come ospite in televisione alla prima puntata di Amici 21

