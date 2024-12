Eleonora Abbagnato sarà una delle ospiti della trasmissione Il Volo Tutti per Uno, programma che andrà in onda sabato 14 Dicembre in prima serata. Eleonora Abbagnato è sposata con l’ex giocatore Federico Balzaretti, giocatore che ha calcato campi importanti e che è molto importante nella vita della donna. Andiamo a vedere meglio chi è Federico Balzaretti.

Federico Balzaretti nasce il 6 Dicembre 1981 a Torino e che fin da piccolo si è dedicato al mondo del calcio, la sua più grande passione. A soli 6 anni Federico Balzaretti andò nelle giovanili del Torino, poi è andato in prestito al Varese e al Siena e poi è tornato a Torino. Parliamo di un giocatore importante che ha vestito maglie come quelle della Juventus, della Fiorentina, del Palermo ed infine della Roma.

Il terzino ha vestito anche la maglia della Nazionale italiana, poi ha deciso di ritirarsi nel 2015 dal calcio giocato ed ha salutato definitivamente. Per anni è stato opinionista prima a Fox Sports e poi a DAZN, poi è diventato dirigente della Roma, del Vicenza ed infine dell’Udinese, ruolo che ha ricoperto per diverso tempo. Ma andiamo a vedere come ha conosciuto Eleonora Abbagnato.

Federico Balzaretti e il rapporto con Eleonora Abbagnato

Balzaretti ha avuto una lunga storia con Jessica Gasparin ed ha avuto due figlie dalla prima figlia. Poi ha incontrato con Eleonora Abbagnato e nel 2011 i due si sono sposati. Il matrimonio è avvenuto nel Palazzo dei Normanni di Palermo, esattamente nel 13 Giugno 2011. Nel 2012 è nata la prima figlia Julia e nel 2017 è nato Gabriel. In una lunga intervista Eleonora ha raccontato il rapporto con le prime due figlie:

“Di Lucrezia e Ginevra non sono la mamma ma le ho cresciute io. Federico ha avuto l’affidamento esclusivo visto che la madre aveva altre cose da fare”. La donna ha raccontato al Corriere della Sera che sente le figlie come sue e le tratta come tutti gli altri. Per anni i due hanno vissuto relazioni a distanza, per motivi lavorativi di uno o dell’altro e lei ha continuato:

“Ora lui fa il dirigente sportivo mentre io vivo a Roma con i figli. Ci vediamo il fine settimana, il problema è che io non amo il telefono ma dobbiamo fare cosi perchè altrimenti non è facile”, ha spiegato cosi la donna. Anche durante la carriera del giocatore la distanza è stato un problema importante ed i due ne hanno spesso parlato.