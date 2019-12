Eleonora Berlusconi avvistata con Alvise Rigo/ Il fidanzato Guy Binns a Londra, lei..

Cosa sta accadendo tra Eleonora Berlusconi e il compagno inglese Guy Binns? Per la coppia potrebbe esserci aria di crisi, stando a quanto racconta il settimanale Chi nel suo numero in edicola questa settimana. A pochi mesi dalla nascita della loro terzogenita, Artemisia, la coppia pare stia attraversando un momento molto difficile, testimoniato dal fatto che, dopo il parto in Australia, Eleonora è tornata a vivere in Italia, a Macherio, mentre il suo compagno nella loro casa di Londra. I due si sono rivisti alcuni giorni dopo quando Binns l’ha raggiunta a Milano per stare con i tre figli – Riccardo, Flora e Artemisia – e per accompagnarla a trovare suo padre Silvio Berlusconi, ricoverato brevemente in ospedale in seguito a un infortunio. Poi è però velocemente tornato a Londra, lasciandola nuovamente da sola.

Eleonora Berlusconi e Guy Binns lo9ntani: lei beccata con Alvise Rigo

E se questo non bastasse a confermare il periodo di crisi che Eleonora Berlusconi e Guy Binns stanno vivendo ci sarebbe l’avvistamento da parte del noto settimanale della figlia di Silvio con un altro. Pare infatti che Eleonora si è concessa una serata con un gruppo di amici a Milano ed è proprio tra una cena e una bevuta che è stata paparazzata con un affascinante ragazzo mai visto finora al suo fianco. Lui è Alvise Rigo, veneziano di 27 anni e, fino alla stagione scorsa, rugbista di professione. Ovviamente non si parla di amore per i due ma sicuramente di una simpatia, visto il grande sorriso sul volto della bella Eleonora mentre chiacchiera con lui a stretto contatto.

