Eleonora Chiavarelli, moglie Aldo Moro: rifiutò funerali di stato/ “Convinse Paolo VI a scrivere alle BR”

Eleonora Chiavarelli, la moglie di Aldo Moro contro la “linea della fermezza”

Eleonora Chiavarelli è l’amatissima moglie, e poi vedova, di Aldo Moro. A lei il presidente della DC aveva indirizzato commoventi e rassegnate lettere durante i 55 giorni di sequestro, dai luoghi ancora incerti in cui era stato rinchiuso dopo il rapimento. Eleonora Chiavarelli si è sempre spesa per trovare una soluzione, uno spiraglio che consentisse la liberazione del marito. Ispirato dal suo comportamento fermo e saldo, Papa Paolo VI scrive una lettera alle Brigate Rosse, sebbene nelle parole che Aldo Moro invia alla moglie si legge che “il Papa non si è speso molto, forse avrà scrupolo”.

Dopo aver creduto nella possibilità che le trattative potessero realmente portare alla salvezza dell’amato marito, grazie anche alla decisione del leader socialista Bettino Craxi di percorrere la strada della trattativa, Eleonora Chiavarelli ha reagito con il silenzio e con la protesta al ritrovamento del corpo di Aldo Moro in via Caetani. Si è scagliata contro chi aveva sostenuto la “linea della fermezza” nel dialogo con le Brigate Rosse, puntando il dito contro il segretario della DC Benigno Zaccagnini, l’allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti e il Ministro dell’Interno dell’epoca, Francesco Cossiga.

Eleonora Chiavarelli rifiutò funerali di Stato per il marito Aldo Moro

Eleonora Chiavarelli partecipò ai funerali degli uomini della scorta di Aldo Moro, tutti uccisi in via Fani al momento del sequestro. Per protesta, tuttavia, rifiutò con fermezza i funerali di Stato per l’amato marito. Lo stesso Aldo Moro aveva infatti dichiarato in una lettera a Benigno Zaccagnini, datata 24 aprile 1978, che “per una evidente incompatibilità, chiedo che ai miei funerali non partecipino né Autorità dello Stato né uomini di partito. Chiedo di essere seguito dai pochi che mi hanno veramente voluto bene e sono degni perciò di accompagnarmi con la loro preghiera e con il loro amore”. I funerali di Aldo Moro si tennero così il 13 maggio 1978 nella Basilica di San Giovanni in Laterano, con la benedizione di Papa Paolo VI, mentre Eleonora Chiavarelli e i figli avuti da Aldo Moro rifiutarono di prendere parte ai funerali di Stato in San Giovanni in Laterano, in cui fu assente anche il corpo dello statista.

Eleonora Chiavarelli è morta nel 2010 all’età di 95 anni ed è stata sepolta accanto al marito. Anche al suo funerale è stata evidente l’assenza dello Stato: nella piccola parrocchia di Torrita Tiberina sono infatti stati presenti soltanto amici e persone vicine alla vedova di Aldo Moro e alla sua fermezza nell’ottenere la liberazione del marito e poi la verità sulla sua uccisione.











