Eleonora Daniele colpita da paziente covid/ “Grazie Dio”, lei “Mi fai commuovere”

Chiude il reparto coronavirus dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il covid19 help va in disuso (si spera definitivamente), dopo che sono stati dimessi gli ultimi pazienti e l’epidemia sembra essere decisamente contenuta. Il programma di Rai Uno, Storie Italiane, era in diretta proprio con il nosocomio meneghino, rappresentato da tanti medici e infermieri nonché dal dottor Luca Bernardo, direttore del reparto di pediatria. I microfoni dello show della tv pubblica hanno intervistato i pazienti in uscita, a cominciare dal signor Luigi, che con la voce rotta dall’emozione ha voluto ringraziare coloro che l’hanno assistito nelle scorse settimane: “Devo la mia vita prima di tutto a Dio – le sue parole – e subito dopo ai medici e agli infermieri che mi hanno assistito, per me sono i miei angeli”. Un siparietto davvero profondo, con Eleonora Daniele, la padrona di casa, che è riuscita a stento a trattenere le lacrime dicendo “Mi fai commuovere”. Fra i pazienti in uscita anche una simpatica nonnina di ben 94 anni, spinta dal personale sanitario su una carrozzina.

ULTIMI CASI COVID AL FATEBENEFRATELLI: ANCHE UNA NONNINA DI 94 ANNI

Storie Italiane ha intervistato anche la donna, che non vede l’ora di tornare a casa: “Sto aspettando mio marito, ma non arriva, dov’è?”. In realtà, come ha poi svelato il professor Bernardo, il marito è morto da anni, ma evidentemente la signora era un po’ frastornata, ed è stata colpita anche da demenza senile dopo la lunga degenza: una situazione perfettamente plausibile. Tra l’altro proprio Bernanrdo è stato il protagonista di un bel gesto nei confronti della donna, coprendola con il suo camice bianco da dottore visto che i pazienti erano in attesa all’ombra, ad una temperatura non proprio estiva. Il pediatra è stato spesso e volentieri ospite di vari trasmissioni televisive in queste settimane, e recentemente, da Barbara D’Urso, aveva parlato della malattia di Kawasaki che sta colpendo diversi bimbi in questi giorni, forse legata al coronavirus: «È una malattia rara, c’è un contatto con il coronavirus. In genere colpisce i bimbi sotto i 5 anni, ma in questo caso ha colpito anche bambini più grandi fino a 15 anni, in forma abbastanza seria. Ma niente panico, abbiamo tutte le terapie per curarla».



