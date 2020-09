Eleonora Daniele, dedica al marito Giulio Tassoni/ “Un giorno speciale oggi..”

Eleonora Daniele oggi festeggia un giorno importante, quello del suo primo anniversario, la data che racchiude per lei un anno importante che ha cambiato la sua vita e anche quella di tutti. Eleonora Daniele proprio un anno fa ha detto sì al marito Giulio Tassoni e insieme hanno atteso la loro bella bambina, nata proprio sul finire dell’edizione scorse di Storie Italiane dove la conduttrice è tornata proprio in questi giorni. In mezzo c’è passata la paura, la morte e l’emergenza dovuta al Coronavirus, un evento che ha tenuto tutti con il fiato sospeso ma proprio adesso che sembra spuntare la luce alla fine del tunnel, Eleonora Daniele festeggia il suo anniversario con il marito e sui social, postando una foto con il marito su Instagram, ha parlato del loro anno e del dono ricevuto dal cielo, la loro bambina.

ELEONORA DANIELE E IL MARITO GIULIO TASSONI FESTEGGIANO IL LORO ANNIVERSARIO

In particolare, la conduttrice di Storie Italiane scrive sui social: “Esattamente un anno fa. Oggi un giorno speciale.. se penso che da lassù ci hanno fatto il regalo più grande … la nostra piccolina. Buon anniversario my love”. Anche nelle storie su Instagram postando la foto al momento del taglio della torta, ha postato un cuore e un semplice “Buon anniversario mon amour” che ha fatto già il giro del web. I due si sono sposati il 14 settembre 2019 e sono diventati genitori di Carlotta il 25 maggio 2020 e oggi festeggiano questa data importante ricordando un anno intenso e difficile ma all’insegna dell’amore.



