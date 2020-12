Eleonora Daniele piange a Storie Italiane/ “Una storia d’amore che toglie il fiato..”

Eleonora Daniele piange a Storie Italiane ed è davvero difficile non farlo questa mattina quando, in apertura, ha deciso di mettere da parte virus e cronaca, per raccontare una storia d’amore bellissima, quella di due anziani separati dai “ricordi” dopo 55 anni insieme. Lei è Serafina e lui è Antonio. Lei si trova in una casa di riposo dove infermieri e personali si prendono cura di lei in balia dell’Alzheimer e quindi non più in grado di riconoscere i suoi cari, lui, invece, ogni giorno prova a farsi sentire e a ricordarle quello che sono stati. Anche oggi è lì, davanti alla porta delle “coccole” in cui con le relative misure di sicurezza, e ha portato con sé degli zampognari per far sentire l’affetta alla sua Serafina. Il momento in cui si avvicina, i due si stringono la mano e si salutano è letale sia per l’inviata che per Eleonora Daniele che si commuove e con la voce rotta dal pianto prova a far raccontare ad Antonio quali siano i suoi sentimenti in questo momento.

Eleonora Daniele piange a Storie Italiane per la storia di Serafina e Antonio

Antonio continua: “Serafina sei bellissima, ti è piaciuto il concertino, sono contento… ti amo ancora, un bacione, ciao”. Eleonora Daniele non riesce a trattenersi ma poi invita la sua inviata a far suonare di nuovo i zampognari per salutare la donna e celebrare il suo amore con Antonio. Un inizio di puntata davvero commovente e commosso che si conclude con i complimenti di Eleonora Daniele: “E’ una storia d’amore bellissima, una storia che ti toglie il fiato”. Antonio poi conclude: “Speriamo che anche i giovani capiscano che l’amore non è solo fisico e che c’è ben altro”.

Ecco il video del momento:





