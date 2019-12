Eleonora Daniele/ Piange in diretta alla storia Patrizia, il pubblico.. (Domenica In)

Le ultime notizie di cronaca hanno lasciato l’amaro in bocca ad Eleonora Daniele, di recente commossa a Storie Italiane per l’intervista di Patrizia, la donna che è stata sequestrata dal cognato e che le ha lasciato parecchie ferite con cui fare i conti. Nelle Storie di Instagram più recenti, la conduttrice invece ha scelto di destinare un pensiero a aia von Freymann e Camilla Romagnoli, le due ragazze di sedici anni investite lo scorso 21 dicembre e rimaste senza vita. “Il senso della vita non è bere e fumarsela. Ci sentiamo onnipotenti e poi non riusciamo a seguire le regole base della convivenza. Ci riscopriamo tutti un po’ palloni gonfiati”, ha citato la Daniele riportando le parole che il Parroco ha pronunciato durante l’omelia, in occasione dei funerali delle due ragazze. Non solo lacrime però per la presentatrice sui social, che in un’altra Storia troviamo al fianco di Leopoldo Mastelloni. “Mi devi insegnare un po’ di napoletano, me lo devi insegnare. Io amo Napoli e amo i napoletani”, ha detto prima che Mastelloni la lodasse con i compaesani, raccomandando a tutti di seguirla in trasmissione.

Eleonora Daniele, le previsioni di Paolo Fox sul Leone

Tempo di Oroscopo 2020 per Eleonora Daniele, nata il 20 agosto del ’76 e quindi un Leone doc. Oggi, 29 dicembre 2019, la conduttrice sarà infatti ospite di Domenica In e potrà ricevere in diretta le previsioni di Paolo Fox per il suo segno zodiacale. “Lui deve sempre primeggiare, a costo di fare scelte azzardate. Ma attenzione: il rischio è che perda soldi e credibilità. Primavera intrigante per l’amore e cambio di ruolo nel lavoro nella parte centrale dell’anno. Tra fine aprile e giugno Saturno è in opposizione”, ha già anticipato l’astrologo sul Corriere della Sera. Grazie al settimanale Dipiù, Fox ha invece puntualizzato che il Leone vivrà un febbraio interessante e intrigante, soprattutto per quanto riguarda le nuove relazioni. Maggio invece sarà il mese più utile perchè i giovanissimi affrontino delle prove sentimentali. Non bisogna quindi chiudersi a riccio ed evitare le storie, pena un errore fatale. Per la professione invece il mese più utile sarà quello di luglio, così come per la salute. Attenzione invece in particolare al giorno 5 e 6 di gennaio, visto che il Leone potrebbe perdere il controllo e mandare in frantumi la relazione in corso, a causa di un nervosismo improvviso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA