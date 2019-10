Eleonora Daniele/ “Risposerei mio marito Giulio Tassoni. Il sogno? Una famiglia!”

La nuova stagione di Storie Italiane è iniziata ed Eleonora Daniele è pronta a raccontare al suo pubblico la quotidianità tra cronaca e spettacolo. La celebre conduttrice ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni tra carriera e vita privata, lei fresca di nozze con il compagno Giulio Tassoni. «Fin dall’inizio il pubblico ha risposto con entusiasmo, anche in termini di ascolti. Mi fa piacere, perché era come se aspettassero quest’appuntamento», spiega la giornalista a proposito del programma in onda su Rai 1: «Il controllo delle emozioni? Di fronte a vicende di pedofilia o di prostituzione è dura non indignarsi. In onda mi controllo molto, è vero. Ma devo mantenere il rigore giornalistico», evidenziando inoltre che è importante per lei non schierarsi mai, basti pensare alle storie di malasanità che spesso affronta nel suo format.

ELEONORA DANIELE: “UN FIGLIO COMPLETEREBBE LA MIA FAMIGLIA”

Lavoro ma, come dicevamo, anche vita privata: Eleonora Daniele e Giulio Tassoni pochi giorni fa si sono sposati e la conduttrice è stata accompagnata all’altare dai suoi nipoti: «Commovente? Tantissimo. Ho perso il papà e mio fratello Luigi, che era comunque presente nel mio cuore e con la lettera “L” sui cuscini delle fedi. Quindi, mi hanno accompagnato i figli delle mie sorelle». Ed il messaggio che invia al marito, noto imprenditore, è netto: «Cosa vorrei dirgli? Che mi risposerei. Sempre con lui, eh (ride, ndr)». Nel corso della lunga chiacchierata con Tv Sorrisi e Canzoni la giornalista ammette che il suo prossimo sogno è «una famiglia»: dopo aver sposato l’amore della sua vita, «un figlio la completerebbe. Vorrei dedicarmi un po’ a me stessa, a quest’idea». Senza però abbandonare la tv e il suo Storie Italiane: Eleonora Daniele sarebbe infatti pronta ad andare in onda fino al nono mese di gravidanza!

