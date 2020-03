Eleonora Daniele piange per le vittime del coronavirus/ “Questo minuti di silenzio..”

Eleonora Daniele non è riuscita a trattenere la commozione nella puntata di Storie Italiane del 31 marzo durante il minuto di silenzio dedicato alle vittime del coronavirus. La conduttrice che, a giugno diventerà mamma per la prima volta della piccola Carlotta, sta continuando a lavorare. Come la maggior parte degli italiani, però, sta rispettando totalmente le norme di sicurezza decise per contenere i contagi e, dopo il lavoro, torna subito a casa. Prima di dedicare un pensiero a tutte le persone che hanno perso la vita per il coronavirus, Eleonora Daniele si è così rivolta a tutte le persone che, ancora oggi, continuano a non rispettare quanto previsto dalla legge. “C’è un’Italia che spera, che cerca di sopravvivere a questo periodo complicato… e poi c’è gente che fa quello che abbiamo visto prima!”, ha detto la conduttrice.

ELEONORA DANIELE COMMOSSA PER LE VITTIME DEL CORONAVIRUS

Il minuto di silenzio dedicato a tutte le vittime del coronavirus che è stato rispettato da tutte le reti televisive ha commosso Eleonora Daniele che, nell’annunciare l’inizio dell’omaggio alle vittime del virus, ha voluto ricordare l’immagine di Papa Francesco. Come riporta il portale Gossip e Tv, poi, la conduttrice di Raiuno ha rivolto poi un suo personale pensiero a tutte le persone che stanno combattendo contro il Covid 19. “Questa scelta unisce tutta l’Italia – lo ha detto con voce rotta –. Il papa ha pregato per tutti noi. Questo minuto è dedicato a tutte le persone che soffrono per il Coronavirus e per coloro che combattono in prima linea, come medici e infermieri. Questo è anche un grande momento di riflessione”, ha detto la Daniele che ha deciso di lavorare fino al termine della stagione televisiva.



