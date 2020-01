Eleonora Daniele incinta di una bambina/ Prime foto col pancione tra abiti premaman

Eleonora Daniele è sempre più bella con il pancione ormai evidente. La conduttrice di Storie Italiane, incinta di una bambina che, come ha già raccontato chiamerà Carlotta come la sua amatissima nonna, è pizzicata dai fotografi del settimanale Chi mentre, all’interno di un negozio di abbigliamento, sceglieva degli abiti più comodi da indossare. Le prime foto di Eleonora Daniele con il pancione sono state pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola dal 15 gennaio. Serena e rilassata, nella foto che anticipa il servizio completo, la conduttrice, con una manco sul pancione ed una libera, sceglie abiti, probabilmente premaman da indossare nelle prossime settimane. La gravidanza di Eleonora è ormai in avanti. La bambina, infatti, nascerà a giugno e nei prossimi mesi il pancione crescerà sempre di più. Con i sei chili messi su finora, dunque, la conduttrice di Storie Italiane ha cominciato a cambiare i gli abiti.

ELEONORA DANIELE INCINTA DI UNA BAMBINA: “NON CI CREDEVO PIU'”

A giugno, Eleonora Daniele diventerà mamma per la prima volta. Stringere tra le braccia la piccola Carlotta sarà la realizzazione di un sogno che la conduttrice pensava di non realizzare più come ha raccontato lei stessa a Domenica In. “Non ci credevo più, pensavo che a 43 anni non fosse scontato. Faccio il test di domenica, era mattina, sono andata da mio marito con la testa bassa e con un filo di voce ho detto ‘sono incinta’ e lui mi dice ‘lo sapevo amore mio, finalmente’. Ogni sera si avvicina alla pancia e le parla”. Tutto è accaduto dopo il matrimonio con Giulio Tassoni, suo storico compagno che è diventato suo marito lo scorso settembre. Dopo aver superato il primo trimestre durante il quale ha avuto numerose nausee, ora, Eleonora si gode la gravidanza in tranquillità concedendosi anche qualche seduta di shopping.





© RIPRODUZIONE RISERVATA