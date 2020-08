Eleonora Daniele, primo compleanno da mamma/ “Carlotta è il regalo più bello!”

È un giorno speciale per Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane oggi festeggia il suo compleanno, il primo da mamma. La Daniele compie 44 anni, un’età che sicuramente per lei è la più bella proprio grazie a Carlotta, la sua bambina nata lo scorso maggio. “Oggi il mio primo compleanno da mamma. Che dirvi. La felicità? Lei il regalo più bello.” ha infatti scritto poche ore fa, in un post pubblicato su Instagram che la vede al fianco della piccola. La conduttrice sta festeggiando all’Argentario, dove è in vacanza, ma la prima sorpresa è arrivata a mezzanotte. Come svelano le storie pubblicate su Instagram, la famiglia e qualche amico l’hanno celebrata con una torta di frutta con tanto di candeline da spegnere.

Eleonora Daniele, gli auguri dei colleghi e non solo

Un compleanno indimenticabile per Eleonora Daniele che, sempre su Instagram, ha ricevuto tantissimi auguri dai fan ma anche da molti colleghi. A partire da Mara Venier, passando per Lorella Cuccarini, Salvo Sottile, Maria Grazia Cucinotta, e ancora Stefania Orlando e Manila Nazzaro, in tanti hanno avuto un gentile pensiero per il noto volto della Rai. La conduttrice è dunque circondata dall’affetto di amici e colleghi ma, soprattutto, dall’amore dei suoi cari. Questo è per lei il dono più bello. D’altronde, in un’intervista rilasciata poco dopo il parto, Eleonora dichiarò lo stesso di sua figlia: “Carlotta è sicuramente un dono di Dio. Alla Madonna ho chiesto le cose più belle della mia vita e quindi anche mia figlia”.





