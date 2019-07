Eleonora Giorgi ha vinto la 10 km Bressanone/ La primatista europea “Ora il Mondiale”

Eleonora Giorgi show nella marcia 10 km a Bressanone per i Campionati Italiani Assoluti: l’atleta delle Fiamme Azzurre si è aggiudicata il tricolore dedicato ad Anna Rita Sidoti. La lombarda ha ottenuto un tempo di 45:28, vincendo il duello con Nicole Colombi dell’Atl. Brescia 1950 Ispa Group: vano l’assalto registrato negli ultimi due giri del percorso, con la Giorgi che è riuscita a tenere testa alle concorrenti. A completare il podio è la tricolore U23 Lidia Barcella. Grande emozione per la 30enne dopo il successo: «E’ un bel riconoscimento vincere la gara in memoria di Anna Rita Sidoti», le sue parole ai microfoni di Ciao Como. Ma la gioia per il trionfo dura poco, l’attenzione della primatista europea della 50 km di marcia si sposta al prossimo importante appuntamento: «Arrivo da tre settimane di carico a Vipiteno quindi non cercavo un grande crono, volevo soltanto la vittoria. Ora testa alla 50km di Doha».

ELEONORA GIORGI HA VINTO LA 10 KM A BRESSANONE

Un’altra importante vittoria per Eleonora Giorgi, tra le marciatrici italiane migliori in circolazione. Detentrice di 3 titoli italiani assoluti e altrettanti nazionali universitari, nonché 7 italiani giovanili, l’atleta di Milano detiene il record del mondo sui 5000 metru di marcia e 3 italiani assoluti per quanto concerne i 3000 m indoor, i 5000 m outdoor ed i 20 km su strada. Allenata dall’ex marciatore cinquantista azzurro Giovanni Perricelli, la 30enne vanta nel Palmares anche la vittoria dell’edizione 2015 della IAAF World Race Walking Challenge ed il titolo ai Giochi del Mediterraneo di Mersin 2013 e ora l’attenzione è volta ai Mondiali di Doha: la Giorgi cerca riscatto dopo il risultato ottenuto all’edizione 2017 di Londra, quando si qualificò al quattordicesimo posto nella marcia 20 km in 1h30’34.

