Eleonora Giorgi “Il sesso a 68 anni?”/ “Sono pronta a innamorarmi ancora”

Eleonora Giorgi, classe 1953, ha avuto una vita sentimentale intensa. Il primo matrimonio con l’editore Angelo Rizzoli, il secondo con l’attore Massimo Ciavarro e la lunga relazione con lo scrittore Andrea De Carlo. Dai due matrimoni sono nati i due figli: Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. Da anni l’attrice sembra essere single, ma in una recente intervista a Novella 2000 ha confessato di essere pronta a innamorarsi ancora a 68 anni: “Trovo ingiusto che una donna della mia età debba arrendersi all’idea che il sesso non sia più affar suo e sono aperta alla possibilità di innamorarmi ancora, lasciandomi travolgere dalla passione e dal tormento”. Qualche anno fa, sulle pagine del Messaggero, Eleonora Giorgi ha confessato: “Rifarei tutto quello che ho fatto, e dopo i sessant’anni bisogna dire che il sesso diventa ancora più interessante. Ma oggi non avrei la pazienza di dedicarmi anima e corpo a un uomo. Recentemente ho avuto un ritorno di fiamma per un mio ex di quando avevo 18 anni, ma la cosa è andata tramontando. Colpa della distanza”.

Eleonora Giorgi e la chirurgia estetica

Eleonora Giorgi, che compirà 69 anni il prossimo 21 ottobre, non ha paura di invecchiare, anche grazie all’aiuto della chirurgia estetica: “Mi definisco un’esteta e detesto le visioni orrorifiche. La decadenza fisica è una di queste, soprattutto se l’anima rimane pura mentre è avvolta in un involucro che non le corrisponde. Penso che i traguardi della chirurgia estetica siano tra i più lodevoli raggiunti dall’uomo contemporaneo, in quanto offrono una menzogna della quale, io personalmente, non mi vergogno di essermi avvalsa sottoponendomi a un lifting. Perché vestire quel raccapriccio cui il tempo vorrebbe condannarci?”, ha detto sulle pagine di Novella 2000. Lo scorso anno ai microfoni de I Lunatici su Rai Radio 2 aveva confessato: “Non ho esitato nel momento in cui mi sono rivista impressionante, mi sono detta che non avevo voglia di svegliarmi la mattina e vedere quella faccia che non era la mia. Così mi sono rifatta la faccia. Ho mantenuto piene di rughe tanto la bocca quanto gli occhi”. La Giorgi è molto fiera dell’età che ha raggiunto e vuole viverla in forma impeccabile.

