Verissimo, Paolo Ciavarro a cuore aperto sulla malattia di Eleonora Giorgi: “Passato insieme tanto tempo”

Nella puntata di oggi di Verissimo sono stati ospiti Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro freschi di matrimonio nei mesi scorsi. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, però, la coppia ha parlato anche della malattia di Eleonora Giorgi. Attrice di successo soprattutto negli anni ’80 che ha recitato in tanti film cult come Borotalco che da mesi combatto contro un tumore sempre con positività ed ottimismo. Durante l’intervista il primo a parlare dell’attrice è stato il figlio Paolo che commosso ha ammesso: “È una combattente”.

E subito dopo Paolo Ciavarro a Verissimo sulla malattia della mamma Eleonora Giorgi ha confessato: “Mia madre è una guerriera, una combattente tra l’altro più si va avanti e più è difficile però lei non molla è solare fa la nonna a tutti gli effetti. Lei si sente bene. E subito ha fatto una confessione spiazzante rivelando che paradossalmente questo è uno dei periodi più belli della sua vita e poi ha spiegato perché: “In realtà questi 9-10 mesi da quando abbiamo scoperto tutto sono stati il momento più bello con mia madre della mia vita perché non ho mai passato tanto tempo con lei e quindi siamo riusciti a trasformare la tragedia in una cosa bellissima ma andiamo avanti.”

Eleonora Giorgi malattia, Clizia Incorvai piange a Verissimo: “È un momento abbastanza difficile”

A Verissimo non è riuscita a trannere le lacrime, invece, Clizia Incorvaia che sulla malattia di Eleonora Giorgi e soprattutto sul suo rapporto ha confessato: “In lei ho un’amica, una complice, tante cose…è un momento abbastanza difficile ma in realtà ma è stata lei a contagiarci con la sua solarità ed a darci la forza in questi mesi. È stata più lei.” Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono conosciuti e innamorati all’interno della Casa del Grande Fratello. Il loro amore è proseguito anche a telecamere spente e coronato dall’arrivo del figlio Gabriele, nipotino che è la gioia dei nonni. Il matrimonio di Paolo e Clizia, invece, è stato celebrato lo scorso venerdì 12 luglio 2024 a Forte dei Marmi alla presenza di tanti amici e parenti tra cui volti noti come Justine Mattera e Rita Rusic. In esclusiva nel salotto di Silvia Toffanin sono state mostrate le foto delle nozze.