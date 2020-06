Eleonora Giorgi su Paolo e Clizia: “Lui mai stato così felice”/ “In Sicilia però…”

Come procedono le cose tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro? Una domanda che spesso si sono posti i fan della coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip, soprattutto dopo la loro separazione. I due hanno infatti trascorso alcune settimane insieme in Sicilia, poi si sono separati: Clizia è volata a Milano, Paolo a Roma. Nessuna crisi però, come ha tenuto a chiarire la Incorvaia e come ha confermato anche Eleonora Giorgi, oggi ospite di Elisa Isoardi a La Prova del cuoco. Parlando proprio del soggiorno di suo figlio da Clizia, la Giorgi, come riporta La NostraTv, ha svelato: “Sono da un mese insieme giù in Sicilia. Io non ho mai visto Paolo così felice.” Parole che, dunque, confermano che per la coppia l’amore va avanti e tutto procede a gonfie vele.

Eleonora Giorgi, indiscrezioni su Paolo e Clizia: “Lui non ha incontrato la figlia”

D’altronde anche Clizia Incorvaia, di fronte ai dubbi dei fan su Paolo, è sbottata e sulla separazione ha scritto: “Il cordone ombelicale l’ho avuto solo con mia figlia – e ancora -. Per le altre persone del mio cuore non è la distanza a mettere in discussione i rapporti. Non c’è bisogno di ostentare sempre perché c’è la vita vera e gli impegni. Non voglio che mi facciate domande futili in continuazione”. Ma non è tutto. Eleonora Giorgi ha infatti svelato un altro dettaglio della permanenza di suo figlio in Sicilia. “È andato vicino a lei, non da lei, perché loro sono rispettosissimi. – ha tenuto a chiarire l’attrice, per poi aggiungere – Lei ha una bambina che Paolo non ha mai incontrato e lei non l’ha mai visto.” Dunque Paolo non ha ancora incontrato Nina, la figlia che Clizia ha avuto da Francesco Sarcina de Le Vibrazioni.



