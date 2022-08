Eleonora Pieroni: “Ivana Trump? Una seconda mamma”/ “Rossano Rubicondi l’uomo che l’ha fatta soffrire di più”

Eleonora Pieroni e il forte legame con Ivana Trump: “Si godeva la vita, ma era rigorosa”

Eleonora Pieroni, modella, conduttrice e attrice nata a Foligno, si è affermata nel mondo del lavoro negli Stati Uniti e poi in Italia. Proprio lei, ai microfoni di Diva e Donna, racconta del suo sogno nel cassetto e di come Ivana Trump abbia ricoperto un ruolo fondamentale nella sua vita in quel periodo.

"Ivana Trump segnata dalla morte di Rossano Rubincondi"/ Rino Barillari ricorda...

La modella svela il difficile rapporto con i genitori quando era negli Stati Uniti: “Quando ero appena arrivata in America avrei avuto bisogno del loro supporto, ma non c’erano. Per mia fortuna, quel vuoto fu colmato da Ivana Trump, che per me è stata come una seconda mamma. Una madre anche severa, che mi sgridava.” Eleonora Pieroni svela al settimanale come abbia conosciuto la nota imprenditrice scomparsa qualche mese fa: ” Ebbi l’occasione di andare a Miami per un mese e mezzo di lavoro. Poi mi fermai un altro mese per cercare altre occasioni e conobbi lo stilista Domenico Vacca: divenni prima il volto delle sue campagne pubblicitarie, poi la sua fidanzata e da due anni sono sua moglie. Lui era amico della Trump da tempo e mi portò a cena da lei“. E ancora: “Io e Ivana diventammo molto amiche, anzi, direi che per me è stata come una mamma“.

Ivana Trump, chi erano gli ex mariti?/ Dal maestro di sci a Rossano Rubicondi...

Eleonora Pieroni su Ivana Trump e Rossano Rubicondi: “Era l’uomo che l’aveva fatta soffrire di più”

Eleonora Pieroni, ai microfoni di Diva e Donna, ha svelato che il suo rapporto con Ivana Trump fosse molto confidenziale; tanto che l’imprenditrice le ha svelato dei dettagli sulla sua storia d’amore con Rossano Rubicondi.

La modella dichiara: “Mi diceva che era l’uomo che l’aveva fatta soffrire di più: aveva sempre un nodo alla gola quando parlava di lui: litigavano, poi si rivedevano, poi litigavano ancora ma non ruppero mai il loro legame, anche se non erano più una coppia.” Poi conclude: “Ivana ha lasciato un terribile vuoto nella mia vita, le devo molto perchè mi è stata accanto quando non potevo contare sulla mia famiglia“.

Donald Jr., Ivanka ed Eric Trump, figli Ivana Trump/ "Mamma era davvero incredibile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA