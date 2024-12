Eleonora Roma, chi è la nuova dama di Uomini e Donne: scintille con Gemma: “Non mi attaccare”

La puntata di oggi di Uomini e Donne si è aperta con ampio spazio dedicato a Fabio Cannone che dopo la rottura con Gemma Galgani sta conscendo una nuova dama di Uomini e Donne, Eleonora Roma che subito si è presentata: “Vengo da Napoli, ho 57 anni e faccio la pasticcera” “Fa delle paste molto buone” è stato il commento di Maria De Filippi. Fabio e Eleonora sono usciti insieme ed hanno sostituto di essere divertiti molto, di aver parlato tanto e di essersi raccontati e sbilanciati sulla loro vita privata ed i due hanno scoperto di avere una passione in comune. “Lui veramente è una persona solare anche se non capisce molto bene l’italiano e per questo viene sorpreso”

Subito dopo Eleonora Roma a Uomini e Donne ha aggiunto la sua sulla rottura con Gemma ed a quest’ultima ha rivelato: “Secondo me hai sbagliato perché lui era veramente preso, mi ha raccontato che ci teneva davvero. Non ha scelto altre donne perché gli ha fatto battere il cuore quindi dico se ti capita una cosa del genere a questa età vivitela questa storia.” Le dichiarazioni della nuova dama hanno fatto storcere il naso a Gemma Galgani. Eleonora a questo punto ha sottolineato “Non mi devi attaccare sto dicendo una cosa da donna a donna, solo un consiglio.” mentre la dama torinese ha risposto: “Io non ti sto attaccando sei tu che stai parlando di me per interposta persona.”