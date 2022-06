Eleonora Venturini Storaro, fidanzata di Gianluca Ginoble/ Lui: “Sono felice”

Eleonora Venturini Storaro, fidanzata di Gianluca Ginoble, il tenore: “Sono felice”

Eleonora Venturini Storaro è la fidanzata del cantante del Volo, Gianluca Ginoble. Il giovane tenore ha confermato in una intervista a Verissimo di sentirsi bene come non mai e di essere felicemente innamorato della sua dolce metà. Da quando Eleonora Venturini Storaro è entrata nella sua vita, Gianluca Ginoble ha trovato serenità e soprattutto emozioni forti. “Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice”, ha raccontato Gianluca in una intervista di qualche tempo fa a Verissimo, da Silvia Toffanin. Con la sua fidanzata, dopo alcuni mesi, sembra procedere tutto a gonfie vele, anche se sui social, entrambi sembrano restare piuttosto abbottonati e concentrati sulle rispettive attività lavorative.

Eleonora Venturini Storaro in forma smagliante, profilo Instagram da urlo per la fidanzata di Gianluca Ginoble

Mentre Eleonora Venturini Storaro non ha lasciato molto spazio alla vita privata sul suo profilo Instagram, Gianluca Ginoble invece ha postato una foto in compagnia della sua dolce metà durante una vacanza romantica in quel di Dubai risalente ad un po’ di tempo fa. Con più di 21 mila followers, il profilo Instagram di Eleonora Venturini Storaro è decisamente seguito e popolato, grazie anche alle sue foto, dove si mostra in gran forma. Un piccolo spazio, Eleonora lo ha dedicato alla famiglia. Tra le sue foto infatti spiccano alcune immagini in compagnia dell’amato nonno Vittorio.

