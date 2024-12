C’è una nuova fidanzata nella vita di Gianluca Ginoble, ormai è risaputo. Dalla scorsa estate infatti il cuore del cantante de Il Volo è tornato a battere all’impazzata, per una misteriosa ragazza di nome Claudia. Di lei si sa pochissimo, in quanto non appartiene al mondo dello spettacolo. E allora il bel tenore ha ben pensato di pubblicare uno scatto in lontananza, di profilo, per alimentare il mistero sulla sua bella e dolce compagna. La ‘biondina’ che ha rapito il cuore di Gianluca è rimasta in silenzio in questi mesi, anche per rispettare la volontà di Gianluca Ginoble di tenere al riparo la sua vita privata.

L’unico indizio risale appunto allo scatto postato durante l’estate dal ventinovenne, che non ha lasciato dubbi sul fatto che sia tornato l’amore nella sua vita, considerando l’abbraccio eloquente e la dedica “A little break from the world” con sfondo vista Grecia.

Gianluca Ginoble felice e sereno con Claudia: “Fidanzata? Sto amando”

Da quello scatto, ovviamente, è partita la “caccia” alla fidanzata di Gianluca Ginoble, ma la ricerca degli appassionati non ha portato a grandi risultati. Resta dunque il mistero sulla situazione sentimentale del cantante, anche se sono in molti a garantire e credere che tutto stia procedendo per il meglio tra il tenore e la ragazza, considerando che Gianluca pare sereno come non mai. Di sicuro qualcosa di importante è tornato a bussare alla sua porta dopo la fine della sua storia con l’ex compagna Eleonora Venturini Sturaro.

Come d’altronde aveva già ammesso in una bella intervista rilasciata a Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo. “In questo momento sono molto felice e sto amando. Sto sperimentando una grande serenità che mi aiuta a vivere le giornate in modo più leggero”.