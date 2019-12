Eleonora Vissani moglie di Gianfranco/ Il mistero sui rapporti con l’ex marito…

ELEONORA VISSANI E I RAPPORTI “STRANI” CON GIANFRANCO

Eleonora Vissani ha preso le distanze dal marito Gianfranco Vissani, rinomato chef, già da diverso tempo. I fan ricordano bene le numerose dichiarazioni del cuoco stellato in merito alle donne e in particolare alle relazioni, che nell’ultimo periodo non riesce a digerire così facilmente. Nonostante le tante invettive del marito, Eleonora ha preferito da tempo intraprendere la strada del silenzio ed è difficile trovare suoi commenti, così come rintracciarla sui social. Gli italiani si sono chiesti più volte se la relazione fra i due si sia davvero spezzata in via definitiva, visto che Vissani si è risposato nel 2008 con Veronica Amitrano, oppure no e intuirlo è davvero difficile. Gli unici dettagli a disposizione per gli amanti del gossip riguardano alcune affermazioni di Vissani, che ha rivelato a La Zanzara di non avere più rapporti fisici da un anno: “Ma è una vita che non tocco una t**a. Non mi fidanzo, non basta alle donne portarle fuori a cena, vogliono di più. Ormai è quasi un anno che non tr***o”.

LE PAROLE DELLO CHEF

Per tanti anni Eleonora Vissani ha sostenuto il marito Gianfranco Vissani, rimanendo però nell’ombra e apparendo molto di rado nelle occasioni mondane. Oggi, 29 dicembre 2019, lo chef sarà ospite di Domenica In per parlare dei suoi segreti per risparmiare anche in occasione del cenone di Capodanno. Il suo volto sorridente di certo non tradirà quanto avviene nel dietro le quinte con l’ex moglie, con cui potrebbe avere un rapporto burrascoso oppure no. Tempo fa infatti i due sono stati paparazzati al mare insieme a un’amica, ma poco tempo fa lo chef ha rivelato a Diva e Donna come sono andate le cose fra lui e la prima moglie, Giovanna Di Girolamo, sposata nel ’95. “Sono stato stupido. Non ero pronto per andare all’altare. Mi sono sentito mancare il respiro quel giorno. Mi sono accasciato sulla macchina fuori dalla chiesa. È durato pochissimo, tre anni. Oggi la mia ex e unica moglie Giovanna lavora qui con noi. ‘Ho la mia guardiana’, mi dice Luca, mio figlio, l’unico, 42 anni”. Il mistero si infittisce: Eleonora non è quindi la moglie dello chef?

© RIPRODUZIONE RISERVATA