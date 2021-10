Eletti Arzano 2021, seggi Consiglio/ Risultati Comunali: Aruta sindaco, le preferenze

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI ARZANO: ARUTA SINDACO

Ci ha provato fino all’ultimo voto ma non è bastato, il Centrodestra perde anche il Comune di Arzano nei risultati delle Elezioni Amministrative 2021: per il popoloso centro alle porte di Napoli sarà ancora Vincenza (Cinzia) Aruta il sindaco per i prossimi 5 anni avendo conquistato già al primo turno la vittoria sullo sfidante Ageo Piscopo.

«Lavoreremo con più gioia», è stato il primo commento dopo aver letto i risultati definitivi alle Comunali 2021: Arzano viene conquistata dal Centrosinistra con la medesima coalizione vista anche a Napoli con Manfredi, Pd assieme al M5s e liste civiche per sconfiggere il Centrodestra. 56,1% per Aruta che conquista così 15 consiglieri eletti al prossimo Consiglio Comunale: 6 seggi per Le Nuove Generazioni, 5 M5s, 3 Pd, 1 Moderati. L’opposizione invece conquista in tutto 7 seggi: 6 del Centrodestra a sostegno di Piscopo (3 Arzano Viva, 2 Voltare Pagina, 1 Udc) e un seggio per la lista del candidato sindaco Luigina Auletta di “Arzano Alternativa”.

ARZANO, GLI ELETTI AL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

In attesa della piena “bollinatura” del Comune di Arzano dopo i risultati delle Elezioni Comunali 2021 – con le consuete conferme/rinunce dei candidati in Consiglio – osservando le preferenze definitive è già possibile stabilire i rapporti di forza e i possibili consiglieri eletti sia per maggioranza che per opposizione (indicati di seguito i candidati più votati e in procinto di entrare in Aula).

Maggioranza (15 seggi + Aruta sindaco)

– Le Nuove Generazioni 6 seggi: Daniela D’angelo (655 voti), Tommaso Bianco (381 voti), Adriana Attrice (368 voti), Antonio Nascente (303 voti), Roberta Salamandra (267 voti), Luigi Rosati (260 voti)

– M5s 5 seggi: Fabio Gallo (453 voti), Francesco Fabozzi (177 voti), Pietro Maglione (166 voti), Luigi Giovenco (146 voti), Anna Chiatto (141 voti)

– Pd 3 seggi: Giuseppe Maisto (498 voti); Domenico Aria (206 voti), Patrizia Di Benedetto (205 voti)

– Moderati 1 seggio: Orsola Ferone (245 voti).

Opposizione (8 consiglieri + il candidato sindaco Piscopo)

– Arzano Viva 3 seggi: Salvatore Borreale (366 voti), Luigi De Rosa (354 voti), Nicola Falzarano (325 voti)

– Voltare Pagina 2 seggi: Emanuele Rega (204 voti), Natale Russo (187 voti)

– Udc 1 seggio: Gennaro Ferone (244 voti)

– Arzano Alternativa 1 seggio: Giuseppe D’Angelo (274 voti).



