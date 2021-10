Risultati elezioni Napoli 2021/ Diretta Comunali: affluenza, exit poll, proiezioni

RISULTATI ELEZIONI NAPOLI: AFFLUENZA BASSA?

Di questa tornata di elezioni amministrative 2021, i risultati delle elezioni di Napoli sono tra i più attesi e politicamente interessanti. Si vota anche oggi lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15. Il dato dell’affluenza di ieri a Napoli è stato del 33%, sotto di 8 punti rispetto alla media dell’affluenza registrata in Italia. Il sistema elettorale prevede un ballottaggio domenica 17 ottobre (dalle 7 alle 23) e lunedì 18 ottobre (dalle 7 alle 15) nel caso in cui nessuno dei candidati sindaco riesca a superare la soglia del 50%. Ipotesi, questa, altamente probabile secondo gli esperti. I risultati delle elezioni Comunali di Napoli preannunciano infatti una battaglia combattuta: nessuno allo stato attuale sembra in grado di sbaragliare la concorrenza fin dal primo turno.

Per il dopo De Magistris, candidatosi nel frattempo a presidente della Regione Calabria dopo l’esperienza a Palazzo San Giacomo, secondo i sondaggi il favorito sembra essere l’ex ministro dell’Università, Gateano Manfredi, sostenuto dal centrosinistra unito (Pd e M5s hanno trovato l’intesa attorno al suo nome). Il centrodestra coltiva il sogno del colpaccio grazie all’ex pm anticamorra, Catello Maresca, ma non può dirsi certo di arrivare al ballottagio vista la presenza ai nastri di partenza di un vecchio leone della politica campana come Antonio Bassolino.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI NAPOLI: I DATI DEL 2016

In cinque anni lo scenario politico a Napoli è mutato radicalmente. Guardando i risultati elezioni comunali di Napoli del 2016 vediamo che al primo turno ottenne il maggior numero di voti Luigi De Magistris: per lui, che avrebbe poi ottenuto il suo secondo mandato a Palazzo San Giacomo, il 42,82%. L’ex pm avrebbe affrontato e sconfitto al ballottaggio il candidato del centrodestra Gianni Lettieri, riuscito a spuntarla per un soffio sulla candidata del centrosinistra, Valeria Valente: il primo ottenne infatti il 24,04%, l’esponente dem il 21,13%; a separarli poche migliaia di voti.

Ma come andarono le cose al ballottaggio tra De Magistris e Lettieri? Napoli si espresse in maniera schiacciante a favore del De Magistris-bis: il sindaco uscente venne votato da due elettori su 3, ottenendo precisamente il 66,85% contro il 33,15%. C’è da dire che l’affluenza fu molto bassa: a votare si recò solo il 35,97% degli aventi diritto. Alla luce di quella affermazione, alla coalizione di De Magistris andarono 24 seggi, 6 al centrodestra di Lettieri come pure al centrosinistra di Valente e uno al Movimento 5 Stelle capitanato da Matteo Brambilla. Come andrà a finire questa volta?

SONDAGGI ELEZIONI NAPOLI 2021: I CANDIDATI SINDACO

Abbiamo fatto un breve quadro della situazione dei risultati elezioni comunali a Napoli. Adesso entriamo più nel dettaglio e vediamo quali sono i candidati sindaco e da chi sono sostenuti. A caccia della poltrona fino ad oggi occupata da Luigi De Magistris vanno sette candidati. Gaetano Manfredi è il leader della coalizione di centrosinistra: a suo sostegno sono schierati Pd, M5s, Centro Democratico, Per le Persone e le Comunità, Moderati, Lista Manfredi Sindaco, Azzurri Noi Sud Napoli Viva, Adesso Napoli, Europa Verde, Napoli Libera, Napoli Solidale, Repubblicani Democratici, La Città. Catello Maresca è il candidato del centrodestra sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Napoli Capitale, Cambiamo!, Rinascimento Partenopeo, Essere Napoli, Partito Liberale Europeo, Orgoglio Napoletano. Antonio Bassolino ha invece l’appoggio di Napoli è Napoli, Bassolino per Napoli, Con Napoli, Azione, Partito Gay Lgbt+. La candidata dell’area De Magistris è Alessandra Clemente: a suo sostegno Napoli 2030, Potere al popolo, Alessandra Clemente sindaco. Altri candidati: Matteo Brambilla (Napoli in movimento); Rossella Solombrino (Equità territoriale); Giovanni Moscarella (Verità 3V Libertà).

Gli ultimi sondaggi prima del silenzio elettorale attribuivano a Gaetano Manfredi un forte vantaggio sugli altri candidati: l’ex ministro veniva dato attorno al 45%, difficile però pensare di vincere al primo turno. Attorno al 30% Maresca, con Bassolino e Clemente più distanti. Gli elettori napoletani ribalteranno queste previsioni?

ELEZIONI AMMINISTRATIVE NAPOLI 2021: COME SI VOTA

Come si vota alle amministrative Napoli? Non c’è differeneza rispetto alle modalità di voto che carratterizzano le altre grandi città. Essendo il capoluogo campano un comune con più di 15mila abitanti, se nessuno dovesse avere la maggioranza del 50%+1 tutto si risolverebbe al ballottaggio, al quale accederebbero i due candidati meglio piazzati al primo turno e che avrebbe luogo fra due settimane. Come per tutte le altre elezioni, anche chi vuole scegliere il prossimo sindaco di Napoli deve ricordare di presentarsi al seggio con un documento di identità e la tessera elettorale.

A differenza di quanto ipotizzato da molti, per esercitare il proprio diritto di voto non è necessario avere il Green pass: regola che vale tanto per gli elettori quanto per gli scrutatori. Passiamo adesso alle indicazioni pratiche: quelle riguardanti il “come si vota” a Napoli. L’elettore può fare una croce su una delle liste collegate al sindaco (e in questo caso il voto andrà anche al candidato a Palazzo San Giacomo) o di contro può scegliere di fare una “X” su nome e cognome del candidato sindaco senza premiare alcuna lista.

Prevista anche l’opportunità di contrassegnare entrambi: nome del candidato sindaco e lista. Esiste però pure l’opzione voto disgiunto: cosa significa? Semplice: l’elettore può scegliere di votare una lista ma anche un candidato sindaco di un’altra coalizione in cui ripone maggiore fiducia. Come potranno notare gli elettori napoletani, accanto ad ogni lista sarà presente uno spazio con due righe per indicare i voti di preferenza: ricordiamo che se ne possono esprimere massimo due, a patto che appartengano a candidati al consiglio comunale che siano della stessa lista e che venga rispettata l’alternanza di sesso (un uomo e una donna, mai due dello stesso sesso) in ossequio a quella che viene definita “doppia preferenza di genere“.

Nella stessa data si vota anche per le 10 Municipalità cittadine del Presidente, eletto a turno unico e dei Consigli, costituiti da 30 consiglieri, L’elettore può votare solo per il Presidente oppure sia per il Presidente che una lista a lui collegata. Qualore votasse solo la lista, il voto andrà pure al Presidente. Per l’elezione delle Municipalità, a differenza del Comune, è escluso il voto disgiunto. Prevista invece l’opzione della doppia preferenza di genere.





