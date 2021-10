Eletti Battipaglia 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggio: preferenze consiglieri

Non è arrivata la vittoria al primo turno a Battipaglia e dunque non è possibile stabilire già adesso i nomi dei consiglieri eletti in Consiglio comunale. Nel comune del salernitano si terrà tra poco meno di due settimane il ballottaggio tra Cecilia Francese e Antonio Visconti. La prima parte in vantaggio con il 45,69% dei consensi, da segnalare il buon risultato della lista Con Cecilia sindaca Battipaglia al 12,53; Il secondo, sostenuto da Pd e altre liste di Centrosinistra, è fermo al 33,08%.

Eletti Lanciano 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggio Comunali tra Paolini e Marongiu

I primi due hanno tracciato un solco, lasciando le “briciole” agli altri candidati sindaci alle comunali di Battipaglia. Maurizio Mirra, sostenuto da Civicamente l’ora del cambiamento, ha ottenuto l’8,21%, mentre Ugo Tozzi, sostenuto da Fratelli d’Italia e liste civiche, non è andato oltre il 4,93%. Questi i risultati degli altri candidati: Carmine Bucciarelli (3,37%), Enrico Farina (3%), Bruno Di Cunzolo (1,72%).

ELETTI VASTO 2021/ Risultati, seggi e preferenze: ballottaggio Menna-Giangiacomo

ELETTI BATTIPAGLIA 2021, IL NUOVO (POSSIBILE) CONSIGLIO COMUNALE

In attesa del risultato del secondo turno, possiamo iniziare a dare uno sguardo ai possibili eletti al consiglio comunale di Battipaglia grazie all’ausilio di Battipaglianews. Lo scenario cambia, infatti, in caso di vittoria di Francese o in caso di trionfo di Visconti. Partiamo dalla composizione del consiglio comunale con Francese sindaca:

MAGGIORANZA

Angelo Cappelli

Franco Falcone

Angela Ventriglia

Clemente Vincenzo

Pierpaolo Greco

Gianluigi Farina

Pietro Cerullo

Gabriella Nicastro

Giuseppe Lenza

Dario Toriello

Giuseppe Manzi

Eletti Sulmona 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggi Comunali: Di Piero e Gerosolimo

Vito Balestrieri

Salvatore Anzalone

Feliciana La Torre

Francesco Marino

OPPOSIZIONE

Maurizio Mirra

Antonio Visconti

Giuseppe Cuozzo

Marino Gaetano

Azzurra Immediata

Domenico Zottoli

Luigi D’Acampora

Giuseppe Provenza

Alessio Cairone

Queste, invece, la composizione del consiglio comunale con Visconti sindaco:

MAGGIORANZA

Gaetano Marino

Giuseppe Cuozzo

Azzurra Immediata

Michela Napoli

Stefania Apostolico

Domenico Zottoli

Luigi D’Acampora

Maria Citro

Gemma Caprino

Giuseppe Provenza

Gelsomino Megaro

Alessio Cairone

Vincenzo Inverso

Edmondo Gallo

Luca Muto

OPPOSIZIONE

Maurizio Mirra

Cecilia Francese

Franco Falcone

Angelo Cappelli

Gianluigi Farina

Pietro Cerullo

Dario Toriello

Salvatore Anzalone

Francesco Marino

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale. Dati: Vasto – Roma – Milano – Napoli – Torino – Bologna



© RIPRODUZIONE RISERVATA