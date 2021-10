Eletti Battipaglia 2021, seggi Consiglio/ Risultati e preferenze con Francese sindaco

Risultato netto al ballottaggio delle elezioni comunali 2021 a Battipaglia: eletta Cecilia Francese, confermata sindaco con un risultato largo, il 65,73%, contro il 34,27% assegnato ad Antonio Visconti, candidato sostenuto dal centrosinistra.

Il medico prestato alla politica potrà contare su una maggioranza composta da 15 consiglieri eletti: 5 provenienti dalla lista “Con Cecilia Sindaca Battipaglia”, 4 da “Etica per il buon governo Francese sindaca”, 3 da “Battipaglia Avanti con Cecilia Francese Sindaco”, 2 da “Battipaglia 2021 con Cecilia Francese Sindaco” e uno da “Insieme per Battipaglia con Cecilia Francese Sindaco”. Per quanto riguarda i 7 consiglieri di opposizione la pattuglia più nutrita arriva da “Visconti Sindaco Liberali e Solidali” con 3 eletti; 2 eletti per il Partito Democratico, uno per Campania Libera e uno per Partito Socialista Italiano.

Fontana “Serve riflessione al centrodestra”/ “Su Lombardia speculazione indegna”

ELETTI BATTIPAGLIA, IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Questa è la composizione del nuovo Consiglio comunale con tutti i consiglieri eletti a Battipaglia, clicca qui per le preferenze:

MAGGIORANZA

Con Cecilia Sindaca Battipaglia: Angelo Cappelli, Francesco Falcone, Angela Ventriglia, Vincenzo Clemente, Pietropaolo (detto Pierpaolo) Greco

Eletti Eboli 2021, seggi Consiglio/ Risultati e preferenze con Conte sindaco

Etica per il buon governo Francese sindaca: Gianluigi Farina, Pietro Cerullo, Maria Gabriella Nicastro (In Mellone), Giuseppe Lenza

Battipaglia Avanti con Cecilia Francese Sindaco: Dario Toriello, Giuseppe Manzi, Vito Balestrieri

Battipaglia 2021 con Cecilia Francese Sindaco: Salvatore Anzalone, Rita Alfano

Insieme per Battipaglia con Cecilia Francese Sindaco: Francesco Marino

OPPOSIZIONE

CANDIDATI SINDACI SCONFITTI: Antonio Visconti

Visconti Sindaco Liberali e Solidali: Giuseppe Cuozzo (detto Pino), Gaetano Marino, Azzurra Immediata

Partito Democratico: Domenico Zottoli, Luigi D’Acampora

GREEN PASS/ Polizia vs manifestanti a Trieste, la "terza fase" di cui non c'è bisogno

Campania Libera: Giuseppe Provenza

Partito Socialista Italiano: Alessio Cairone

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale. Diretta generale e dati: Roma – Torino – Trieste – Varese – Savona – Latina – Isernia



© RIPRODUZIONE RISERVATA