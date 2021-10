Risultati Ballottaggi 2021 diretta Elezioni Comunali/ Affluenza e exit poll Roma, Torino, Trieste

DIRETTA RISULTATI BALLOTTAGGIO 2021 A ROMA, TORINO, TRIESTE E VARESE

Se c’è un dato che è emerso nel corso della diretta dei Ballottaggi 2021 è quello dell’ormai evidente disaffezione alle urne. Alle ore 7 di oggi si aprono per poi chiudersi alle 15, così da consentire a chi non l’avesse ancora fatto di esprimere la propria preferenza tra i candidati sindaci passati al secondo turno delle Elezioni Comunali nelle 65 città chiamate al voto, tra cui Roma, Torino e Trieste. I numeri non mentono e per ora possiamo affidarci solo ai primi risultati dell’affluenza, che danno ragione a chi preannunciava una forma flessione. Infatti, la partecipazione si è fermata al 33,32 per cento contro il 39,86 di due settimane fa alla stessa ora e calcolata sugli stessi Comuni. La differenza è di ben 6 punti percentuali, secondo i dati forniti dal Viminale ieri.

Risultati Ballottaggio Isernia, Elezioni 2021/ Diretta affluenza: Melogli vs Castrataro

Non mancano ovviamente le eccezioni. In controtendenza, infatti, Viterbo, dove alle urne è andato il 71,40 per cento degli aventi diritto contro il 63,90 di due domeniche fa. In nottata anche il dato relativo all’affluenza di Trieste, fornito dal Servizio elettorale della Regione Friuli Venezia Giulia: il 31% di elettori si è recato alle urne.

Risultati ballottaggio Benevento, Elezioni 2021/ Diretta affluenza: Mastella vs Perifano

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale.

BALLOTTAGGIO 2021 A ROMA, TORINO, TRIESTE E VARESE

La “sfida delle sfide”, come l’hanno rinominata, è quella di Roma. Enrico Michetti per il centrodestra e Roberto Gualtieri per il centrosinistra si contendono il posto occupato dalla sindaca Virginia Raggi. Considerando che la differenza tra i due al primo turno è stata lieve, la battaglia è all’ultimo voto, con il centrodestra spaccato dalle polemiche degli ultimi giorni. A Torino invece pesa l’incognita M5s nella sfida tra Stefano Lo Russo e Paolo Damilano. Quest’ultimo era dato per vincitore, ma ora si ritrova a rincorrere il candidato dem. Invece a Trieste il tre volte sindaco Roberto Dipiazza spera nel poker, con Francesco Russo che invece auspica una rimonta che avrebbe del clamoroso. C’è poi il caso Benevento, dove il sindaco uscente, il centrista Clemente Mastella, può contare sul sostegno dei fedelissimi del governatore campano Vincenzo De Luca, ma a sfidarlo è il del Luigi Diego Perifano che è appoggiato da tutto il centrosinistra. Dunque, la sfida è molto interessante dal punto di vista politico. Occhi puntati anche su Varese, città simbolo della Lega. Il sindaco uscente Davide Galimberti sfida proprio il leghista Matteo Bianchi che vuole riportare la città nelle mani del Carroccio.

Risultati Ballottaggio Savona, Elezioni 2021/ Diretta affluenza: Russo vs Schirru

COME SI VOTA E IL “CASO” COSENZA

Ci sono quattro punti fermi per non far confusione sul come si vota ai Ballottaggi 2021. Oggi, lunedì 18 ottobre 2021, le urne sono aperte dalle 7 alle 15 per scegliere i sindaci nei Comuni nei quali nessuno dei candidati è riuscito ad essere vincitore al primo turno. Per votare basta segnare una croce su uno dei due candidati sindaco. Maggior attenzione a Cosenza, dove la competizione è tra omonimi: Francesco Caruso del centrodestra sfida Francesco Alessandro Caruso, detto “Franz”, del centrosinistra. A tal proposito, vi ricordiamo che al secondo turno delle Elezioni Comunali non si votano o si danno preferenze, perché per il Consiglio comunale i risultati definitivi delle urne sono quelli ottenuti durante il primo turno. Restano fermi i collegamenti con le liste e i partiti dichiarati come sostenitori al primo turno. I candidati sindaco però hanno 7 giorni di tempo dalla prima votazione per dichiarare l’apparentamento con altre liste, sempre che queste ultime siano ovviamente d’accordo sull’alleanza.

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni al primo turno (3-4 ottobre). Dati: Roma – Milano – Napoli – Torino – Bologna



© RIPRODUZIONE RISERVATA