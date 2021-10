Eletti Cento 2021, seggi Consiglio/ Risultati e preferenze con Accorsi sindaco

Il ballottaggio delle elezioni comunali 2021 in quel di Cento ha fornito il suo responso insindacabile: nel comune in provincia di Ferrara è Edoardo Accorsi ad essere eletto sindaco. Il candidato del centrosinistra ha raccolto al secondo turno il 56,79% dei consensi (7.693 voti) contro il 43,21% (5.853) di Fabrizio Toselli, candidato del centrodestra che in consiglio comunale sarà costretto a guidare l’opposizione.

Ma a proposito di consiglio comunale, vediamo alla luce dei risultati del ballottaggio chi sono gli eletti a Cento. Sono 15 i consiglieri di maggioranza, di cui ben 7 appartenenti al Partito Democratico; 6 eletti per la lista “Attiva” e altri 2 per la civica “Cento si cura”. Per quanto riguarda l’opposizione entrano in consiglio 7 eletti in totale, cinque appartenenti alla coalizione di centrodestra, 2 facenti riferimento al candidato sindaco Marco Pettazzoni. Per il centrodestra passano 2 eletti di “Avanti Cento”, 2 Fratelli d’Italia e uno della Lega. I due eletti ascrivibili a Pettazzoni appartengono entrambi alla lista “Orgoglio Centese”.

ELETTI CENTO, IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Questa è la composizione del nuovo Consiglio comunale con tutti i consiglieri eletti a Cento, clicca qui per le preferenze:

MAGGIORANZA

PARTITO DEMOCRATICO: Mario Pedaci, Mattia Franceschelli, Paola Bergamini, Rosa Sandoni, Eleonora Salsini, Giacomo Longo, Rossano Bozzoli

ATTIVA: Silvia Bidoli, Vito Salatiello, Nicol Tatti, Laura Riviello, Matteo Fortini, Matteo Resca

CENTO SI CURA: Vanina Picariello, Angelo Bonzagni

OPPOSIZIONE

CANDIDATI SINDACI SCONFITTI: Fabrizio Toselli, Marco Pettazzoni

AVANTI CENTO: Bruno Gerlando detto “Gerry”, Beatrice Cremonini

FRATELLI D’ITALIA: Francesca Caldarone, Alessandro Guaraldi

LEGA: Alex Melloni

ORGOGLIO CENTESE: Elisabetta Giberti, Matteo Veronesi

