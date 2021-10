Eletti Cerignola 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggio comunali: preferenze consiglieri

È tempo di andare a conoscere gli eletti a Cerignola, anche se c’è ancora una parte di storia da scrivere. I risultati delle elezioni nel comune pugliese non hanno designato un vincitore al primo turno: appuntamento tra due settimane per premiare Centrosinistra e il civico Metta. Nessuno dei due candidati, infatti, ha raggiunto il 50 per cento e solo il secondo turno potrà dare il nuovo primo cittadino…

Il Centrosinistra con il candidato Francesco Bonito ha ottenuto il 23,2%, per un totale di 6.007 voti. Davanti a lui, in testa, troviamo il candidato civico, Franco Metta, al 29,7%, per un totale di 7.673 voti. Andranno loro due al ballottaggio. Tra gli altri candidati, esclusi: Tommaso Sgarro al 21,8%, Antonio Giannatempo al 18,5%, Francesco De Cosmo 5,5%.

ELETTI CERIGNOLA 2021, IL NUOVO (POSSIBILE) CONSIGLIO COMUNALE

Impossibile stilare l’elenco completo degli eletti a Cerignola senza aver tra le mani il risultato del ballottaggio, ma sappiamo per certo che alcuni partiti potranno vantare diversi seggi in Consiglio comunale. Per il civico Metta le liste hanno ottenuto questi voti: Metta Sindaco 22,9% e Cerignola è Ora con Metta Sindaco 5%. Per il Centrosinistra di Bonito invece: Partito Democratico 9,2%, Bonito il Sindaco 5,4%, Con Emiliano 4,3%, Senso Civico per Cerignola 3,2% e Movimento 5 Stelle 1,9%.

Qualche certezza c’è anche sui nomi dei consiglieri eletti, ma molto dipenderà anche dal risultato del secondo turni, con due scenari diversi a seconda di chi otterrà la poltrona da sindaco tra Metta e Bonito. Tra i candidati che troveremo nel nuovo Consiglio comunale citiamo Teresa Lasavia, Silvano Lastella, Gianfranco Antonacci, Claudio Di Lernia, Isabella Lodia, Marcello Moccia, Pierluigi Lapollo, Massimo Granato, Ripalta Corcella, Vincenzo Sforza, Maria Di Bisceglia, Matteo Conversano.

