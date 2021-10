Diretta risultati elezioni 2021/ Commenti e reazioni: Salvini, Conte, Letta, Fi-FdI

REGIONALI CALABRIA E COMUNALI: IN DIRETTA I RISULTATI DELLE ELEZIONI DI MILANO, TORINO, ROMA, NAPOLI E BOLOGNA

I risultati delle elezioni comunali sono stati abbastanza netti, anche se alcune partite restano da giocare. Se le Regionali in Calabria hanno premiato il Centrodestra, le suppletive a Siena e Roma hanno sorriso al Centrosinistra, e tra meno di due settimane sono previsti i “secondi tempi” in alcune metropoli: parliamo di Torino e di Roma, dove nessun candidato ha raggiunto il 50%. Discorso diverso per Napoli, Milano e Bologna, tutte e tre andate al Centrosinistra: netti vincitori Maresca, Sala e Lepore.

DALLA SPAGNA/ Gli effetti (politici) sull'Italia di un green pass "anomalo"

I risultati delle elezioni di Roma hanno confermato le rilevazioni delle scorse settimane: Michetti primo e Gualtieri secondo, tagliati fuori la sindaca uscente Raggi e Calenda (nonostante l’exploit). A Torino, invece, sarà sfida tra Lo Russo e Damilano, con l’esponente dem in leggero vantaggio. Uno dei dati che più ha fatto riflettere è quello dell’astensione, cifre da record: ha votato solo un elettore su due.

RISULTATI ELEZIONI/ Folli: le rivalità a destra regalano le Comunali (e Roma) al Pd

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI 2021: LE REAZIONI

I risultati di queste elezioni comunali non hanno sorriso particolarmente al Centrodestra, come dicevamo, e Matteo Salvini ha fatto mea culpa: «Quando uno perde, perde. A Milano e Bologna abbiamo perso, se venissi a rivendicare i 50 sindaci in più della Lega, facendo finta di niente, farei una sciocchezza. Abbiamo scelto tardi in alcune città». Meno netta, invece, la reazione di Giorgia Meloni: «Mi pare di poter dire che un Centrodestra a trazione FdI è molto competitivo». Poi la sfida a Letta: «Il segretario del Pd dice che la destra è battibile. Bene, ora il lancio la sfida a Letta: Fdi è pronta a votare Draghi al Quirinale purché si vada subito alle elezioni».

Lega, consiglieri eletti Milano 2021/ Risultati Elezioni Comunali: seggi e preferenze

Antonio Tajani, da casa Forza Italia, ha reso omaggio a Berlusconi per la scelta di Occhiuto alle regionali in Calabria: «In Calabria abbiamo ottenuto un risultato straordinario, che premia la scelta di Silvio Berlusconi. Qundo Berlusconi sceglie i candidati, sceglie i candidati vincenti. Siamo felici del risultato in Calabria, abbiamo lavorato tanto. FI è l’anima del Centrodestra, la forza liberale, cristiana e riformista, l’anima che dà credibilità al Centrodestra. Come dicevamo, senza FI il Centrodestra non vince». Passando ai giallorossi, Letta e Conte hanno rilanciato l’asse Centrosinistra-M5s. Così il segretario dem: «Si vince allargando la coalizione, andando oltre il Pd. Abbiamo dimostrato che la destra è battibile». Queste le parole del giurista grillino: «Abbiamo avuto a Napoli un’ottima verifica, il M5S e il Pd insieme che lavorano per il bene della comunità che rappresentano significa far sì che i progetti possano andare avanti, che non ci sia una città divisa».

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale. Dati: Roma – Milano – Napoli – Torino – Bologna



© RIPRODUZIONE RISERVATA