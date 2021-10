Eletti Cerignola 2021, seggi Consiglio/ Risultati e preferenze con Bonito sindaco

Francesco Bonito eletto sindaco di Cerignola: sconfitto al ballottaggio di queste elezioni comunali 2021 Franco Metta. Il candidato sostenuto dal centrosinistra è riuscito a conquistare il 53,85% dei consensi, battendo in questo modo il sindaco uscente Metta, fermatosi al 46,15%.

Bonito porta con sé in consiglio comunale 15 eletti: 6 provengono dal Partito Democratico, 3 da “Bonito il Sindaco”, 3 da “Con Emiliano”, 2 da “Senso civico per Cerignola”, 1 dal Movimento 5 Stelle. Ben più scarna la pattuglia dei fedeli a Metta ammessa nel civico consesso: sono solo 3 i consiglieri eletti, tutti nella civica “Metta Sindaco”. Sempre tra i banchi dell’opposiziione siederanno due eletti nella lista “Sgarro Sindaco”, candidatisi a sostegno di Tommaso Sgarro, e uno di Fratelli d’Italia, ascrivibile al candidato sindaco Antonio Giannatempo.

ELETTI CERIGNOLA, IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Questa è la composizione del nuovo Consiglio comunale con tutti i consiglieri eletti a Cerignola, clicca qui per le preferenze:

MAGGIORANZA

PARTITO DEMOCRATICO: Maria Dibisceglia, Rocco Dalessandro, Celestino Capolongo, Sabina Ditommaso, Vincenzo Merra, Francesco Sorbo

BONITO IL SINDACO: Matteo Conversano, Antonio Carmelo (detto Antonello) Summa, Luciano Giannotti

CON EMILIANO: Michele Romano, Francesco Mansi, Luigi (detto Gino) Giurato

SENSO CIVICO PER CERIGNOLA: Domenico Bellapianta, Gerardo Valentino

MOVIMENTO 5 STELLE: Vincenzo Sforza

OPPOSIZIONE

CANDIDATI SINDACI SCONFITTI: Franco Metta, Tommaso Sgarro, Antonio Giannatempo

METTA SINDACO: Rocco Massimiliano (detto Rino) Pezzano, Maria Donofrio, Pasquale Morra

SGARRO SINDACO: Marcello Moccia, Luca Lombardi

FRATELLI D’ITALIA: Nicola Netti

